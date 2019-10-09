مراسم قرعة «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كثفت اللجنة المنظمة لـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» استعداداتها لانطلاق النسخة السابعة، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 26 الجاري.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً برئاسة عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للدورة، لمياء خان، وحضور مديرة قسم تطوير رياضة المرأة مديرة الدورة، فوزية فريدون، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات التنظيمية والتجهيزات بمختلف الأماكن التي تقام فيها منافسات بطولات الرياضات الـ10 الجماعية والفردية المدرجة في الدورة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن موعد إجراء القرعة التي ستقام مراسمها، الساعة الواحدة ظهر غد، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور المنسقات وعدد من لاعبات الفرق من المؤسسات المشاركة، واتحاد الألعاب الجماعية المدرجة في النسخة السابعة من الدورة.

وتتضمن الدورة 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، بالإضافة إلى لعبتين جديدتين تمت إضافتهما إلى الدورة هذا العام، هما الكروسفيت وألعاب التحدي.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الفنية والتنظيمية والإعلامية، التي تضمنت تفصيلاً لجميع جوانب التنظيم والإحصاءات الخاصة بها، والاستعدادات اللوجستية وجاهزية الملاعب لاستقبال المشاركات من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما تم استعراض آلية العمل والخطط التي سيتم العمل عليها خلال فعاليات الدورة.

كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعات مع المؤسسات الوطنية الداعمة للدورة، ومن أبرزها شرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، لمناقشة خطط تأمين المنافسات من كل الجوانب الأمنية والصحية، لتحقيق أعلى معدلات النجاح في جميع الجوانب التنظيمية.

من جهة أخرى، تواصل الفرق واللاعبات من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، المشاركات في النسخة السابعة من الدورة، تكثيف استعداداتهن للمشاركة من خلال التدريبات اليومية والتأهيل البدني والنفسي، لخوض المنافسات بروح عالية للفوز بالألقاب.

• 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية تظهر في الدورة.