مارفيك يغلق تدريبات المنتخب تحضيراً لمواجهة إندونيسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، غلق التدريب الذي أجراه الأبيض، أمس، على الملعب الفرعي في زعبيل بنادي الوصل، أمام وسائل الإعلام، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين للمزيد من التركيز قبل المواجهة المرتقبة، غداً، أمام منتخب إندونيسيا، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة مشرف المنتخب الوطني، الدكتور حسن سهيل، جاهزية المنتخب، مشيراً إلى أن المنتخبات باتت مكشوفة أمام بعضها في هذه التصفيات.

وقال حسن سهيل، في تصريحات صحافية، إن الجهاز الفني اطلع على المباريات السابقة، مؤكداً أنه رغم أن بعض الإصابات في صفوف المنتخب تسببت في حالة قلق للجهاز الفني، إلا أن الأمر تمت معالجته باستدعاء لاعبين بديلين، هما إسماعيل الحمادي وشاهين عبدالرحمن، وذلك لسد النقص الموجود.

وأكد سهيل أن المنتخب يراهن على الجماعية في اللعب، ولا يتوقف عند لاعب واحد بعينه، مشدداً على توافر الحلول أمام الجهاز الفني، وقال: «خروج أي لاعب يعد مؤثراً، لكن مارفيك أثبت أن لديه حلولاً، بدليل أن الاستدعاء تم بسرعة، وكل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم سيقومون بسد النقص، وبنفس الدور الذي كان يقوم به اللاعبون المستبعدون».

وعن مدى جاهزية عمر عبدالرحمن، وأحمد خليل، قال: «لا نقول إن هذين اللاعبين جاهزان بنسبة 100%، وإنما جاهزيتهما بين 80 و90%». وضمت قائمة المنتخب الجديدة اللاعبين: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، عبدالله رمضان وزايد العامري (الجزيرة)، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان وبندر الأحبابي (العين) الحسن صالح، شاهين عبدالرحمن وعادل الحوسني (الشارقة) وليد عباس، أحمد خليل وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، جاسم يعقوب وطارق أحمد (النصر)، وعلي صالح وعلي سالمين (الوصل).

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب تدريباً أخيراً، اليوم، على ملعب المباراة، استاد آل مكتوم، حيث يسعى المدرب مارفيك لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة إندونيسيا غداً.

ويعقد الساعة الـ12 ظهر اليوم، على استاد آل مكتوم، المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب، الهولندي بيرت فان مارفيك في الساعة 12:30 ظهراً، وقبله في العاشرة والنصف صباحاً مدرب المنتخب الإندونيسي، سيمون مكمينيمي.

يذكر أن المنتخب دشن التصفيات بفوز ثمين خارج الأرض، على ماليزيا 2-1، ليرتقي إلى وصافة المجموعة التي تضم أيضاً بجانب إندونيسيا وماليزيا، منتخبي فيتنام وتايلاند.

نادي العين يوفر حافلات لنقل الجماهير

أعلن نادي العين، أمس، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توفير حافلات لنقل جماهير المنتخب إلى استاد آل مكتوم، لمؤازرة الأبيض في لقاء المنتخب الإندونيسي، غداً، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، وآسيا 2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إسهام الأندية في دعم المنتخب في المهمة المقبلة، حيث سبق أن أعلن نادي الشارقة تسيير حافلات لنقل الجماهير، انطلاقاً من مقرَّي النادي بالحزانة وسمنان في الشارقة، مع توفير تذاكر دخول المباراة.

- يؤدي الأبيض، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، تدريبه الأخير اليوم على استاد آل مكتوم.

- مشرف المنتخب، حسن سهيل، أكد أن جاهزية نجمي

الأبيض عمر عبدالرحمن وأحمد خليل، بين 80 و90%.