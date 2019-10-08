بدء وصول المشاركين في «آسيوية الفجيرة للملاكمة»

المصدر: الفجيرة - وام

بدأت وفود الدول المشاركة في بطولة آسيا لناشئي الملاكمة، بالتوافد إلى الفجيرة، التي تستضيف الحدث من 10 إلى 17 الجاري. وقدم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، أنس العتيبة، الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن الفجيرة كانت ولاتزال سباقة في دعم وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية. وأكد 420 لاعباً ولاعبة ومدرباً وإدارياً وحكماً وحكمة، من 27 دولة، حضورهم البطولة.

وكانت منتخبات الصين وأوزبكستان وطاجكيستان وكازاخستان، إضافة إلى منتخب الإمارات العائد من معسكر تدريبي خارجي، أول من وصل إلى الفجيرة.