«دبي للذكاء الاصطناعي» يستعرض بطولات الفورمولا.. والسباقات ذاتية القيادة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يستعرض «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» بطولات «الفورمولا إي» وسباقات السيارات ذاتية القيادة وتحدياتها في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات النسخة الأولى من الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي،~ خلال الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتحدث في المؤتمر، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات السيارات الكهربائية (فورمولا إي) أليخاندرو طارق عجاج، مؤسس السباقات، التي أصبحت أسرع فئة سباقات السيارات نمواً في العالم، ويطلق عليها مستقبل رياضة السيارات، ويركز منظمو هذه البطولة على المميزات التي تجعلها من البطولات سريعة الانتشار والقبول في المدن المختلفة، وفي مقدمتها أنها تجمع بين قوة المنافسة ومهارة القيادة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات، إلى جانب كونها صديقة للبيئة من خلال عدم وجود انبعاثات سامة، وقليلة الضوضاء، لاسيما أنها يمكنها أن تنظم في الشوارع الداخلية للمدن، وليس في الحلبات المغلقة فقط. ولد عجاج في مدريد، وهو رجل أعمال وسياسي إسباني من أصول جزائرية، حيث بدأ عمله في السياسة كمساعد شخصي لرئيس الوزراء الإسباني، قبل الانتقال إلى مسار الاستثمار السريع مع شريك الأعمال فلافيو برياتور، بعد بيع حقوق البث التلفزيوني لسباقات السيارات السريعة (فورمولا 1) في إسبانيا، وبعدها انطلق إلى عالم سباقات السيارات الكهربائية، وله شركات مختصة عدة في مجالات الرياضة والإعلام. وسيتم التطرق إلى بطولة جديدة زادت رقعة انتشارها في السنوات الأخيرة، وهي سباق السيارات ذاتية القيادة (روبو ريس)، التي تعد ميداناً مفضلاً لاستعراض التقنيات الحديثة في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة، وإدخالها في منافسات تتطلب السرعة والمهارة والدقة، واستعراض تمكن فرق العمل من التكنولوجيا الحديثة في مجال السيارات ذاتية القيادة، التي تعد أول مسابقة رياضية في العالم تجمع بين الفرق البشرية وفرق الذكاء الاصطناعي. ويتحدث عن هذه الرياضة براين بالكومب، كبير مسؤولي الاستراتيجية في بطولة العالم للسيارات ذاتية القيادة (روبو ريس)، وعمد براين إلى إنشاء منصة مفتوحة لدفع الابتكار التكنولوجي ذي الصلة باستخدام رياضة السيارات كمسرع للبحث والتطوير.

ويقود جميع المشروعات الفنية المهمة بدءاً من إنشاء دوائر جديدة إلى أنظمة تتبع السيارات والكاميرات وتطبيق شبكة الوسائط العالمية من فورمولا 1، وعمل أيضاً في شركة لوتس الهندسية في تصميم نظام سلامة المركبات واختباره والتحقق من صحته قبل انضمامه إلى مجموعة فورمولا 1 عام 1997 التي عمل فيها لمدة 16 عاماً. وحصل براين من خلال العمل في مجموعة المشروعات المختصة على براءة اختراع أنظمة الاتصالات الخلوية الأرضية الأولى بين المضمار وسيارات الفورمولا لبيانات الفيديو والصوت والقياس ثنائية الاتجاه، ثم كان مسؤولاً عن تطوير البنية التحتية التقنية وأنظمة التحكم في السباق لجميع دوائر الفورمولا 1 الجديدة، إضافة إلى تركيبها. وتتواصل عملية التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر ومعرض الشركات من داخل وخارج الدولة من خلال الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE وفق باقة من الاختيارات التي تناسب مختلف الاهتمامات.

«روبو ريس» ميدان لاستعراض التقنيات الحديثة في مجال صناعة السيارات ذاتية القيادة.