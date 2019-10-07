مشجع مواطن يفوز بسيارة أودي من رابطة المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلمت رابطة المحترفين أول من أمس، سيارة أودي «إيه 3» للمشجع سيف محمد المرزوقي، الذي فاز بالجائزة الكبرى عن طريق السحب على التذاكر في مباراة الشارقة وشباب الأهلي في كأس سوبر الخليج العربي، التي أقيمت في 14 سبتمبر الماضي باستاد آل مكتوم.

وتُعد الجائزة التي تم تسليمها في حفل مبسط أقيم بصالة عرض أودي النابودة بشارع الشيخ زايد في دبي، الأولى من 30 سيارة تقوم الرابطة بإهدائها للفائزين من متابعي مسابقات الرابطة في الملاعب المختلفة هذا الموسم.

وتوجه الفائز بالجائزة بالشكر لرابطة دوري المحترفين على المبادرة، موضحاً أنه مشجع لنادي شباب الأهلي وقام بشراء التذكرة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي https:/‏‏/‏‏dubai.platinumlist.net/‏‏arabian-gulf-league

وأضاف: «الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني يسهل من الحصول على التذكرة دون الوقوف في صفوف، ويمكنني من حجز مقعد في أي مكان أفضله. حضرت المباراة دعماً لفريقي في كأس السوبر، ولم أكن أتوقع الفوز بوجود أكثر من 9000 مشجع في الملعب، وعندما سمعت رقم تذكرتي شعرت بالصدمة».

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين محمد الحمادي، أن الجميع من أندية ورعاة ووسائل إعلام شركاء مع الرابطة في جذب الحضور الجماهيري إلى ملاعبنا. وقال: «نحن في رابطة المحترفين سعينا لاستقطاب الجمهور عبر طرق عدة، مستفيدين من خبرات دوريات أخرى حول العالم، ومن أهمها الجوائز التي يتم توزيعها في المباريات ولا تقتصر على السيارات فقط، بل هناك العديد من الجوائز القيمة في جميع مباريات دورينا».

وسيتم توزيع 29 سيارة أودي «إيه 3» عن طريق السحب خلال مباريات دوري الخليج العربي في الجولات المقبلة، بالإضافة إلى سيارة في نهائي كأس الخليج العربي، وتزيد فرصة المشجعين للفوز كلما زاد عدد المباريات التي يحضرونها في الملعب، حيث يتم السحب على التذاكر التي يتم مسحها عند بوابات الدخول للملعب.