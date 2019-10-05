«الشارقة الرياضي للمرأة» يعلن عن فريق كرة الصالات للسيدات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن طرحه للعبة كرة قدم الصالات للسيدات، التي أضافها إلى مجموعة الألعاب الرئيسة التي يقدمها، وذلك خلال حفل استقبال خاص نظّمه أخيراً، حضره 250 من لاعباته المتميزات الحاصلات على 120 ميدالية ملونة، وذلك استعداداً للموسم الجديد في مقره بالشارقة.

ويأتي هذا الإطلاق ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بإدراج كرة القدم للصالات للسيدات ضمن الألعاب المعتمدة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بما يعزز من مسيرة الرياضة النسائية في الإمارة والدولة، ويسهم في نشر اللعبة بين أندية إمارة الشارقة، إلى جانب ما يحققه من خطوة واعدة على صعيد استقطاب لاعبات جدد، وتحقيق الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية.

وحدد النادي الفئات الخاصة بالمشاركة، من 10 - 12 عاماً، و13 - 18 عاماً، و19 فما فوق، سيتم اختيارهن عن طريق الزيارات المدرسية والطلبات عن طريق النادي، حيث أعلن عن فتح باب التسجيل للانضمام بداية أكتوبر الجاري، وستخضع المشتركات لاختبارات بدنية ومهارية تقودها مدربات متخصصات تابعات للنادي، كما ستحتضن صالات النادي الرياضية منافسات اللعبة.

وحول هذا الاعتماد، قالت ندى النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إن المؤسسة تحرص على تعزيز الواقع الرياضي النسائي في الشارقة والإمارات من خلال مبادراتها واستراتيجياتها، إلى جانب زيادة الألعاب التي تطرحها، مؤكدة في تصريحات صحافية أن هذه الخطوة تسهم في فتح المجال بشكل أكبر للمواهب والطاقات الرياضية النسائية لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات تؤهلها لخوض المنافسات الرياضية المقبلة وتمثيل بلادها في مختلف الأحداث التي تقام عربياً وعالمياً.

وشهد الحفل الذي جاء بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكريم كلّ من مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ونادي الشارقة للألعاب الفردية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كما تم تكريم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على الجهود والدعم الذي قُدّم للمؤسسة لإطلاق كرة قدم الصالات.

وتم أيضاً تكريم كلّ من لاعبات المؤسسة المتميزات والطواقم الإدارية لكلّ من: فريق كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، وفريق الكاراتيه، ولاعبات الرماية، ولاعبات القوس والسهم، والفروسية (قفز الحواجز)، على حصيلة الإنجازات التي حققوها خلال الموسم الماضي، إلى جانب تكريم موظفات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على كلّ الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بواقع الرياضة النسوية في الإمارة والدولة.

وحضر الحفل عيسى هلال الحزامي، الأمين العام مجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية.

- حدد نادي الشارقة الرياضي للمرأة الفئات المسموح

لها بالمشاركة في فريق الصالات وهي (10 - 12

عاماً)، و(13 - 18 عاماً)، وما فوق 19 عاماً.