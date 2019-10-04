شارابوفا على موعد مع أنيسيموفا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعود بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، في دورتها لعام 2019 من جديد، لتجمع أفضل مستويات كرة المضرب العالمية للسيدات في أبوظبي، حيث أكّد منظمو البطولة أمس، إقامة مباراة إقصائية مرتقبة تجمع بين نجمة التنس ماريا شارابوفا، واللاعبة الصاعدة أماندا أنيسيموفا، وذلك في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وستخوض الأسطورة الروسية الحائزة خمس بطولات كبرى تحدياً تنافسياً تختبر من خلاله مهاراتها أمام الشابة الصاعدة ذات الـ18 عاماً، والتي أطلق عليها الكثيرون لقب «شارابوفا الجديدة»، خاصةً بعد أن لمع نجمها العام الماضي، عندما أقصت اللاعبة سيمونا هاليب، المصنفة الثالثة عالمياً في بطولة فرنسا المفتوحة للسيدات، وأصبحت بعدها أصغر أميركية تبلغ نصف نهائي المسابقة منذ عام 1990.

ويأتي الإعلان عن مشاركة هذا المزيج المميز من اللاعبات بعد يومين فقط، على تأكيد مشاركة كل من الماتادور الإسباني رافائيل نادال، الحائز 19 لقباً في البطولات الكبرى (جراند سلام)، وخصمه في نهائي أميركا المفتوحة 2019 اللاعب دانييل ميدفيديف، وذلك ضمن قائمة البطولة المكونة من ستة لاعبين في فئة الرجال، ما يقدم دليلاً إضافياً على مواصلة العاصمة أبوظبي سعيها لتوفير أفضل مشهد ممكن في عالم الرياضة والترفيه.

من جهته، قال المدير التنفيذي لدى شركة «فلاش للترفيه» جون ليكريش: «نجحت بطولة مبادلة العالمية لتنس منذ أكثر من عقد من الزمان في تعزيز سمعتها في صدارة الفعاليات المفضّلة لسكان أبوظبي. لذلك نسعى جاهدين لتقديم الأفضل مع كل نسخة من البطولة، وهذا ما نأمل تأكيده من خلال المواجهة المرتقبة بين شارابوفا وأنيسيموفا، تلك المباراة التي تعِد عشاق اللعبة بمتابعة أرقى مستويات التنس على الإطلاق، خاصةً أنها تجمع أسطورة حائزة ألقاباً عديدة في البطولات الكبرى، ونجمة صاعدة تشكّل بلا أدنى شكّ مستقبل رياضة التنس العالمية».

وأضاف: «إن حضور أربعة من أشهر اللاعبين في رياضة التنس، يؤكد على أهمية هذه البطولة لدى المتنافسين وجاذبيتها بالنسبة لعشاق هذه الرياضة، سواء المقيمين أو الزوار من شتى أنحاء العالم، حيث تقدم المسابقة أفضل الأنشطة الترفيهية والتفاعلية داخل الملعب وخارجه، لتتيح أمام المتابعين تجربةً غامرةً لا يمكن تفويتها».

وتعد اللاعبة شارابوفا إضافة مميزة للبطولة هذا العام في شهر ديسمبر. وحول هذه المشاركة قالت: «أعلم أن شهر ديسمبر يمثل وقتاً رائعاً من العام، وأتطلع لقضاء بعض الأوقات مع المعجبين والمحبين».