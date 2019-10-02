5 مدربين مرشحون للعودة إلى «دورينا» ولا يريدون فريقاً في «القاع»

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف وكيل الأعمال في كرة القدم، الفرنسي سيدريك بيرنر، أنه فتح خطاً للتفاوض مع مدربين أجانب للعودة للتدريب في دوري الخليج العربي، قائلاً إن الخطوة جاءت في أعقاب إقالة مدربي كلباء والنصر، الإيطالي فيفياني، والبرازيلي كايو.

وقال بيرنر لـ«الإمارات اليوم» إنه تواصل مع خمسة مدربين لهم تجربة في كرة الإمارات لكنهم يرفضون تولي تدريب فريق في القاع. وكشف أنه ربط الاتصال بمدرب الوحدة سابقا، البرتغالي بيسيرو، والصربي يوفانوفيتش الذي درب العميد من قبل، والإيطالي والتر زينغا، والفرنسي بانيد، والسوري نزار محروس.

وقال بيرنر إن مدربين آخرين أكدوا تلقيهم اتصالات من كلباء والنصر، ورفضوا الكشف عن أسمائهم، وإنهم في طور المفاوضات حالياً. وأكد أن ردة فعل المدربين اتسمت بالحذر، مشيراً إلى أن يوفانوفيتش قال إنه لا يمانع تدريب أي فريق بشرط أن يكون في المراكز الخمسة الأولى بالدوري.

وتابع: بيسيرو أكد أنه لا يمانع العودة للتدريب في الإمارات بعد تجربته الناجحة مع الوحدة، لكنه ينتظر عرضاً جيداً، كونه لا يحبذ قيادة الفرق في قاع الدوري، بينما أشارالسوري نزار محروس إلى أنه يعمل حالياً في الدوري اللبناني وسعيد بعمله، وأن الرد على أي طلب بتسلم فريق إماراتي يعتمد على تفاصيل العرض. وأشار سيدريك بيرنر إلى أنه بانتظار ردود رسمية من زينغا وبانيد تمهيداً للبدء بعرض ملفاتهما على الأندية، مشيراً إلى أن الوقت في صالح الأندية خاصة مع فترة التوقف الدولية المقبلة. وأكمل: الفترة الراهنة تستوجب التعاقد مع مدرب سبق له العمل في الإمارات حتى لا يستغرق وقتاً أطول في الانسجام مع فريقه الجديد.

يوفانوفيتش يشترط للعودة إلى الدوري الإماراتي تدريب فريق من الخمسة الأوائل.