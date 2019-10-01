مونديال «إكس كات» يعود إلى شواطئ دبي ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ينظم النادي خلال الفترة من 12-14 ديسمبر المقبل منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2019.

جولات 2019 19-21 يوليو: ستريسا (ايطاليا). 25-27 نوفمبر: زوشانغ (الصين). 1-3 نوفمبر: شنغهاي (الصين). 12-14 ديسمبر: دبي (الإمارات).

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، استضافة البطولة متزامنة مع نهاية عام التسامح 2019.

وتُقام الجولة بمشاركة 14 زورقاً بدأت التنافس على اللقب العالمي من الجولة الأولى في ستريسا الإيطالية، قبل التحول في بقية الجولات إلى جمهورية الصين الشعبية في انتظار عرس الختام المرتقب في شواطئ دبي.

ولبس الحدث حلة جديدة في السنوات الماضية، بإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- وبمشاركة العديد من الفرق منها فريق أبوظبي (حامل اللقب عام 2018) وفريق شرطة دبي (الوصيف في عام 2018)، حيث يتوقع أن تشهد الجولة الرابعة والختامية تنافساً ساخناً وقوياً بين المتسابقين النخبة على المستوى العالمي.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، بالدعم المتواصل والكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وتفضل سموه برعاية الحدث الكبير الذي يمثل أكبر الأحداث الرياضية العالمية في رياضة الزوارق السريعة، بمشاركة 14 فريقاً على متنها 28 متسابقاً من أفضل نجوم العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وأوضح حارب أن الحرص الكبير من النادي لاستضافة وتنظيم الحدث يأتي إيماناً بالدور الذي لعبه النادي في التأسيس لهذه الرياضة ورعايتها مع بقية أندية الدولة حتى وصلت إلى العالم، عندما بدأت هنا ببطولة محلية، ثم إقليمية بطولة الخليج ثم دولية بطولة الشرق الأوسط عام 2009، قبل أن تنطلق للعالمية عام 2010 الذي شهد ميلاد بطولة العالم -إكس كات- والتي لاتزال تستحوذ على الاهتمام وتتنقل بين كبريات المدن العالمية.

يذكر أن بطولة العالم انطلقت هذا العام من ايطاليا بمشاركة 13 زورقاً، حيث يتصدر زورق أبوظبي 6 بقيادة فالح المنصوري والأميركي شون تورنتي الترتيب العام بالعلامة الكاملة، برصيد 70 نقطة، يليه زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي 56 نقطة، ثم زورق استراليا بلو رو 8 بقيادة النرويجيين بال فيربك نيلسن وجان تريغفي براتين 48 نقطة.