3 أكتوبر آخر موعد للتسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الثالث من أكتوبر المقبل آخر موعد لاستلام ملفات التسجيل.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الحد الأقصى للفرق المشاركة في كل لعبة جماعية لن يتجاوز 8 فرق، وفي حالة تجاوز هذا العدد سيتم اعتماد الفرق الثمانية الأولى وفقاً لتاريخ التسجيل.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي أن المؤسسات التي سجلت في الدورة حتى الآن هي: مؤسسة دبي للإعلام، تعاونية الاتحاد، محاكم دبي، بلدية دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مؤسسة دبي للمرأة، القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة، مجموعة إيرليكيد لإنتاج الغازات الصناعية، بي إم جي للصناعات المعدنية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برنامج الشيخ زايد للإسكان، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة الخليج لصناعات البتروكيماويات والكيماويات، مركز دبي للإحصاء، شركة القدرة للإدارة الرياضية، القدرة القابضة، مجلس دبي الرياضي، ورشة حكومة دبي، الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، بنك رأس الخيمة، نادي الجزيرة للغوص والسباحة، طيران الإمارات، هيئة تنمية المجتمع، الدائرة الاقتصادية بدبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، شركة سارة الأجنف للخدمات الرياضية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جمارك دبي، مجموعة الصياح، الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، مؤسسة الإمارات لخدمات الاتصالات (دو)، هيئة واحة دبي للسليكون، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وتتضمن الدورة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 26 من الشهر المقبل تنظيم 10 ألعاب، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، الكروسفيت، ألعاب التحدي.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 12 أكتوبر، وتنطلق تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 13 أكتوبر، وبطولة ألعاب التحدي 14 أكتوبر.

وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم 15 أكتوبر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج 16 أكتوبر.

وتقام منافسات بطولة سباق الطريق 18 أكتوبر، والسباحة 19 أكتوبر، والدراجات الهوائية 22 أكتوبر، وبطولة الكروسفيت 25 أكتوبر، على أن تختتم منافسات الريشة الطائرة والشطرنج 24 أكتوبر، كما تختتم منافسات كرة السلة والكرة الطائرة 26 أكتوبر.

شروط المشاركة في الدورة

1- يسمح بتسجيل لاعبة مواطنة واحدة فقط من خارج المؤسسات للمشاركة في الألعاب الجماعية.

2- يحق للاعبات الأندية الرياضية العاملات في المؤسسات للمشاركة مع فِرقهن.

3- تقام البطولة في الألعاب الفردية في فئتين: فئة المواطنات وفئة المقيمات باستثناء لعبة البولينغ.

4- يحق لكل فريق تسجيل 16 لاعبة في رياضات كرة اليد، كرة السلة، والكرة الطائرة، و12 لاعبة في كل فريق برياضة البولينغ على أن تكون 6 من المواطنات و6 من المقيمات.

5- يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في ثلاث منافسات مختلفة أي في لعبة جماعية واحدة ولعبتين فرديتين، أو ثلاث ألعاب فردية فقط.