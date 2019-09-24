«المنتخبات» تعتمد برنامج إعداد الأبيض الأولمبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وافقت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم على برنامج إعداد المنتخب الوطني الأولمبي استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في تايلاند في يناير المقبل، والمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأقرت اللجنة البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للفريق، والذي يشمل تجمعات عدة ومعسكرات تدريبية قبل التوجه إلى تايلاند.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر رابطة المحترفين بالعاصمة أبوظبي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وبحضور حسن عبدالوهاب وراشد الزعابي والدكتور حسن سهيل وعبدالله علي أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وناقش الاجتماع التحضيرات والمشاركات والمعسكرات التدريبية، وبرامج الجهازين الفني والإداري لمنتخبي الناشئين والشباب في المرحلة المقبلة.

وأوصت اللجنة بوضع البرنامج المناسب لمنتخب الناشئين استعداداً للمشاركة في نهايات كأس آسيا التي تقام في البحرين عام 2020، كما أوصت اللجنة بوضع برنامج مماثل لمنتخب الشباب الذي يستعد للتصفيات الآسيوية التي تقام في إيران خلال نوفمبر المقبل، بعد الاطلاع على البرامج التي تقدم بها الجهازان الفنيان للفريقين.

وأكد محمد بن هزام الظاهري أن الاجتماع اطلع على نقاط عدة وتقارير تهم تحضيرات منتخبي الشباب والأولمبي، وتمت الموافقة على جميع الخطط الفنية التي أعدت لهذا الغرض.

وقال في تصريحات صحافية: «تم بحث استعدادات المنتخب الوطني الأول للمباراة المقبلة في تصفيات آسيا ومونديال 2022، التي ستكون مفتوحة أمام الجمهور، والتحضيرات التي قام بها الجهاز الفني، وتم الإطلاع على بعض التقارير التي تخص الإدارة الفنية ومراكز التطوير التي تخصها».

وقدم الظاهري التهنئة للسعودية وللاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، كما بارك الأمين العام لاتحاد الكرة لمنتخب الناشئين تأهله لنهايات كأس آسيا المقررة في البحرين عام 2020 بالعلامة الكاملة، ما يعتبر إنجازاً كبيراً للفريق الصاعد، الذي يمثل أمل الكرة الإماراتية في المستقبل القريب، مشيداً بالعمل الرائع الذي قام به المدرب المواطن ماجد سالم واللاعبون والجهازان الفني والإداري، كما قدم الظاهري التهنئة لمنتخب الشباب، الذي تمكن من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا الأخيرة.

- بحث استعدادات المنتخب الأول للمباراة المقبلة

في تصفيات آسيا ومونديال 2022