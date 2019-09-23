المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صور

سمح نادي الشارقة للجمهور بالتقاط الصور التذكارية مع كأس سوبر الخليج العربي، اعتباراً من أمس وحتى اليوم بمقر النادي في سمنان بالطابق الأول بدءاً من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء.

رعاية

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد اللاعبين الأجانب أسهم في توفير عقد رعاية لناديه، بعدما بات اللاعب يشعر بسعادة كبيرة مع فريقه، في ظل قيام إدارة النادي بتقديره مادياً، إذ سيتم وضع شعار الشركة على قميص النادي في الموسم الحالي.

انتقال

أعلن نادي بني ياس تعاقده الرسمي مع الظهير الأيمن لفريق نادي الوحدة خالد إبراهيم (22 عاماً)، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في تدريبات السماوي خلال الأسبوع الجاري تمهيداً للظهور في دوري الخليج العربي.