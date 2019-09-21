«بانغالا تايغرز» ينضم إلى دوري أبوظبي الدولي للكريكيت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بات فريق «بانغالا تايغرز» أحدث الفرق المنضمة إلى دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت في نسخته الثالثة، المعتمد من المجلس الدولي للكريكيت، ويقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وينطلق 15 نوفمبر المقبل على استاد زايد الدولي للكريكيت.

وجاء الإعلان عن الفريق الجديد، من خلال مؤتمر رسمي أقيم في دبي، بحضور رئيس مجلس إدارة الفريق والمدرب، وعدد من اللاعبين البارزين في صفوفه، ما يعزز قوة المنافسة بين فرق البطولة وتزايد الإثارة بين الجماهير المختلفة.

يذكر أن الفريق البنغالي يحظى بدعم كبير من قبل الجالية البنغلاديشية المقيمة في الإمارات. وسيسعى الفريق إلى المنافسة بقوة في البطولة.