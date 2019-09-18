«الرياضات البحرية» يهنئ نادي أبوظبي بلقب مونديال فورمولا2

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وسمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالإنجاز الجديد الذي حققه فريق أبوظبي للزوارق السريعة بفوز المتسابق راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 ببطولة العالم لزوارق فورمولا2 بجدارة وقبل جولة من الختام. وأشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر الاتحاد في دبي يوم أول من أمس، برئاسة حريز المر محمد بن حريز، بالانجاز الكبير.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد في الاجتماع على تشكيل لجنة مختصة برئاسة سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية من اجل إصدار واعتماد البرنامج الزمني الموحد لسباقات الموسم الرياضي البحري، على أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين للأندية البحرية المنضوية تحت لواء الاتحاد من اجل المزيد من التنسيق لإنجاح كافة الفعاليات.