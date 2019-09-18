منتخب أصحاب الهمم يدخل غمار ألعاب القوى اليوم

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

افتتحت، أول من أمس، النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها الأردن بمشاركة 700 رياضي ورياضية، وتستمر حتى السبت المقبل، وشهدت مدينة الحسين للشباب حفل الافتتاح الذي تخلله طابور عرض وفود الدول المشاركة وعددها (12) دولة تقدمتها الإمارات في طابور العرض.

وقال بيان صحافي للبعثة الإماراتية المشاركة في البطولة، «كان حضور الإمارات مميزاً للغاية في حفل الافتتاح بتواجد رئيس البعثة رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عضو اللجنة البارالمبية الدولية، محمد الهاملي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق بن خادم، وأمين عام اتحاد الإمارات لرياضة الهمم ذيبان المهيري، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني بالرقاد، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم».

ويدخل منتخب أصحاب الهمم اليوم المنافسة بقوة، ويتطلع إلى حصد الميداليات، ويعول على تألق اكثر من لاعب ولاعبة خلال منافسات ألعاب القوى التي ستبدأ الليلة، كما يأمل الجميع في تألق عدد من لاعبي رفعات القوة، حيث عقد عصر أمس الاجتماع الفني لمسابقة رفعات القوة والتي تبدأ المسابقات الرسمية فيها ظهر اليوم بصالة الشهيد راشد الزيود بمشاركة 32 رباعاً وثماني رباعات، يمثلون: الإمارات، الأردن، العراق، سورية، اليمن.

وكان المنتخب قد دشن المشاركة في البطولة، مساء أمس، عن طريق سلة الكراسي المتحركة ولعبة البوتشيا. وعقد أمس الاجتماع الفني لمسابقة كرة الطاولة التي تبدأ صباح اليوم في صالة كلية التربية الرياضية للجامعة الاردنية بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات والأردن والسعودية وفلسطين والعراق والكويت.

من جانبه أكد البطل الأولمبي محمد خميس الذي يقود منتخب رفعات القوة في الدورة على جاهزيتهم كلاعبين لخوض التنافس بروح عالية بعد المعسكرات الجيدة استعداداً لموسم سيكون طويلاً وشاقاً، وقال محمد خميس: «من خبرتي أؤكد أن لاعبي المنتخب من الشباب سيتألقون في البطولة، ونحن على موعد مع بروز أكثر من لاعب ولاعبة على منصات التتويج في النسخة الحالية بالأردن».

بالرقاد: نأمل بالنجاح على المستوى الفني

تقدم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، بالتهنئة لاتحاد غرب آسيا البارالمبي بقيادة ابن الإمارات الدكتور عبدالرزاق بن رشيد، على نجاح انطلاقة النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، معرباً عن سروره بالتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية وحضور حفل الافتتاح، متمنياً ان يتواصل النجاح في النسخة الثالثة التي ستستضيفها مملكة البحرين في العام 2021، لافتاً إلى أن هذا دليل نجاح الدورة التي انطلقت بقوة من الإمارات تحت لواء اتحاد غرب آسيا بقيادة الدكتور عبدالرزاق. وقال: «نأمل أن يتواصل النجاح المميز على مستوى الجانب الفني في هذه النسخة، حتى تؤدي الى تطور لاعبي المنتخب خاصة على مستوى الشباب، ونهدف من هذه المشاركة الكبيرة إلى إعداد لاعبينا بشكل جيد وإعطاء شبابنا فرصة الانطلاق بقوة من خلال هذه الألعاب المهمة جداً لإعداد المنتخبات للمستقبل، ونحن واثقون بأن الإنجازات في مسيرة أصحاب الهمم ستستمر».