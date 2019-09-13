المصدر: الامارات اليوم

ترويج

استخدم أحد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني سلطاته في أحد الأندية، وقام بالترويج لحملته الانتخابية على حسابات النادي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تغيير

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، يفكر في تغيير لاعب أجنبي تعاقد معه في «ميركاتو الصيف»، بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد، وتفوق لاعب مقيم عليه.

مقيم

يبحث لاعب مقيم عن فريق له هذا الموسم، بعد تألقه الموسم الماضي وإحرازه هدفين بالدوري، واتفق معه نادٍ جديد من بداية الموسم، لكنه أخلف اتفاقه، وقال له مدرب الفريق إن ما حدث من إدارة النادي، وإنه لا يعلم عنه شيئاً.

رفض

رفض مدربٌ الاجتماع مع لاعب حاول الاستفسار من مدربه عن أسباب عدم إشراكه في كأس الخليج العربي، على الرغم من أنه خاض العديد من المباريات الودية قبل بداية الموسم. ووجّه المدرب رسالة للاعب بأن عليه أن يجتهد في التدريبات ويثبت ذاته، وسيجد مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.