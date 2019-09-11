الإنجليزي كيسي يتقدم للمركز 16 في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق الإنجليزي بول كيسي لقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة في مدينة هامبورغ الألمانية، ليحصل على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة.

وبعد هذا الفوز حصد كيسي 460 نقطة، ما جعله يقطع خطوات كبيرة بالتقدم من المركز 42 إلى المركز 16 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 1382.9 نقطة هذا الموسم.

وشارك الاسكتلندي روبرت ماكنتاير والألماني برند ريتهامر والنمساوي ماتياس شواب المركز الثاني في البطولة الألمانية، ليكسب كل منهم 204.7 نقاط، ما جعلهم أقرب إلى «التوب 50» في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم ماكنتاير من المركز 15 إلى المركز 13، وتحرك شواب من المركز 56 إلى المركز 44، بينما قفز ريتهامر من المركز 169 إلى المركز 117 في ترتيب «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها بدول حول العالم منها بطولتا أبوظبي إتش إس بي سي وأوميغا دبي ديزرت كلاسيك.