نورمحمدوف: الفنون القتالية المختلطة رياضة الاحترام المتبادل مع الخصوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، مكانته كأفضل لاعب في فئته على الإطلاق بفوزه على البطل المؤقت للوزن الخفيف الأميركي داستن بوارييه في الجولة الثالثة، بالإخضاع في نزال رائع استضافته أبوظبي ضمن بطولة UFC-242 ليلة السبت.

وأمام 14 ألف مشجع في «ذا أرينا» على جزيرة ياس بأبوظبي، وفي إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، اجتهد الملاكم الروسي لتعزيز سجلّه الرياضي الحافل بالانتصارات، رغم مقاومة شديدة من بوارييه، رافعاً سجل انتصاراته إلى 28 انتصاراً دون هزيمة، وقال حبيب عقب النزال: إن «كل ما حققته وأحققه من إنجازات هو بفضل والدي وأشقائي وأقربائي وأصدقائي الذين ترعرعت ونشأت معهم. الفنون القتالية المختلطة هي رياضة ترتكز على الاحترام المتبادل مع الخصوم. لقد تعرضت لضغوط شديدة أخيراً، وأحتاج فقط إلى بعض الراحة».

من جانبه، قال بوارييه: «إنها لحظات صعبة في مسيرتي، كنت في انتظار هذه اللحظة كي أعزز مسيرتي وأحقق إنجازاً فريداً. كنت مستعداً للنزال بشكل كبير ولم أكن متوتراً بتاتاً. لابد أن أستفيد من هذه التجربة في تدعيم مشواري المستقبلي».

وبعد أن هيمنت أخبار النزال بين حبيب وبوارييه على معظم عناوين بطولة UFC 242، أثبتت مجريات المباراة النهائية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي تميّزها، حيث تضمنت المباريات الـ13 في البطولة مواجهات كبيرة ونتائج جاوزت التوقعات بين رياضيين من 13 دولة.

وقبيل الفعالية الرئيسة مباشرة، استعاد إدسون بربوزا وبول فيلدر، بطلا الوزن الخفيف، أحداث «أقوى مواجهة» جمعتهما في شيكاغو عام 2015 - التي فاز فيها البرازيلي - وخاضا مواجهة شرسة وتمكن فيلدر من إلحاق الهزيمة ببربوزا في الجولة الثالثة وبأغلبية الحكام. وفي مواجهة شرسة أخرى، نجح الروسي إسلام مخاشيف في تجاوز خصمه البرازيلي دافي راموس في الجولة الثالثة وبإجماع الحكام، وقال إسلام «أنا سعيد جداً لأن أصدقائي ومحبيني قدموا من داغستان لتشجيعي. كما أن أبوظبي مدينة رائعة وأصبحت أمتلك قاعدة جماهيرية جيدة بصحبة حبيب. أود أن أهنئ خصمي راموس حيث أدى بشكل جيد جداً، كما أود أن أشكر كل من قدم لي الدعم خلال نزال اليوم».

وفي النزال الوحيد ضمن فئة الوزن الثقيل، تمكن الأميركي كيرتيس بلايدز المصنف رابعاً من الفوز على الروسي شامل عبدالرحيموف المصنف تاسعاً في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية. وقال بلايدز «لقد سارت الأمور وفق ما خططت له وأتطلع إلى مباراتي المقبلة بنظرة تفاؤل. لقد توقعت أن أتفوق في هذا النزال حيث كنت على أهبة الاستعداد وساعدني على ذلك رسم السيناريو الصحيح للنزال. لنرى ماذا ينتظرنا وأنا جاهز للتحدي». وفي أمسية حافلة بالمواجهات الحماسية المشوقة بين أبطال الوزن الخفيف، تمكن البرازيلي دييغو فيريرا من التفوق على الروسي ميربيك تيسوموف في الجولة الثالثة بإجماع لجنة التحكيم. وأصبح فيريرا بعد هذا الفوز واحداً من أفضل 15 مقاتلاً في فئة الوزن الخفيف.

مواجهتان نسائيتان

وشهدت صالة «ذا أرينا» أحداثاً أعادت كتابة التاريخ مع استضافة أبوظبي لأول مواجهتين نسائيتين في فنون القتال المختلطة. وفي فئة وزن الذبابة تمكنت الأسكتلندية جوان كالدروود من الفوز على الأميركية أندريا لي في الجولة الثالثة وبقرار أغلبية الحكام.

وبعد المباراة، كشفت كالدروود عن حماسها لمواجهة منافستها في وزن الذبابة للسيدات، فالنتينا شيفتشينكو، التي كانت من بين الرياضيين الضيوف الثمانية في الإمارة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي. وقالت كالدروود إن الانتصار في مثل هذه المباريات لا يتحقق بسهولة، يا له من شعور رائع.