نهيان بن زايد يشهد منافسات بطولة «المواي تاي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة «المواي تاي» المفتوحة الثانية، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بجزيرة ياس في أبو ظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ونائبه ياسر سالم الساعدي، وأحمد خالد الوزان رئيس الاتحاد البحريني للكيك بوكسينج، وطارق بن هزيم المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي المدير التنفيذي للاتحاد.

وجاءت منافسات المحترفين، التي ضمت 22 لاعباً من مختلف الجنسيات، قوية ومثيرة، خصوصاً مباراة الفرنسي فلنتين والتونسي أمين اليوسفي في وزن تحت 71 كغم، التي انتهت لمصلحة فلنتين، وضمن مباريات تلك البطولة فاز محمد الديبي علي حمدان النيادي في وزن تحت 57 كغم، وشاكريور على أحمد طنطاوي في وزن تحت 58 كغم، وإبراهيم بلال على جوزيف في وزن تحت 62 كغم، وفي وزن 69 كغم فاز أيوب بن زيدان على محمد عبد القايد، وفي الوزن نفسه فاز سبيع رحال على نورالدين الغوطي، والمهدي لاكرامي على أحمد حسين في وزن تحت 68 كغم، وفي وزن تحت 69 فاز زكريا الجماري على ابروبك، وكوترام على يوسف الحمادي في وزن تحت 62، وإلياس حبيب علي على ماركس.

أما منافسات الشباب تحت 17 سنة فقد شهدت تتويج محمد مرضي بفوزه في المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم على أحمد زاكدان، وفارس حاجات على همام رياض، وعمر المري على أحمد حمد.

وضمن فئة تحت 15 سنة فاز يوسف شلتوني على محمد إبراهيم، وفاز عزيز موسى على محمد النيادي، وعمر عطايا تحت 16 سنة على يوسف فرحات، وعبدالرحمن أحمد على سيف عارف، وعمر سمحان على محمد دوخي، وأحمد حاجات على سيف الدين عثمان، وسيف الدين غول على عمر عمرو، ومحمد عبداللطيف على كريم الدين عثمان ومحمد إسماعيل علي ليث شاكر، وخليفة محمد على يوسف العتيبة.

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين الأوائل في كل وزن بالدرع الذهبي، والميدالية الفضية للمركز الثاني.

وثمّن رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عبدالله سعيد النيادي، متابعة واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنشاط الاتحاد ضمن اهتمامات سموه بمختلف ضروب الرياضة، خصوصاً الألعاب الفردية التي تحظى باهتمام كبير من مختلف القيادات الرياضية، ما أكسبها شعبية أسهمت في تطورها واتساع قاعدتها، مشيداً بالمشاركة الإيجابية التي أفرزت العديد من اللاعبين الصاعدين المرشحين لتحقيق إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية، حيث تسهم مثل تلك البطولات المفتوحة في رفع مهارات اللاعبين، وزيادة تبادل الخبرات وصقل المهارات، قبل استضافة بطولة آسيا في ديسمبر المقبل بأبوظبي.