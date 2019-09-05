المصدر: الامارات اليوم

موتا

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن توجه وكيل أعمال لاعب وسط سانتوس، البرازيلي جيان موتا (25 عاماً) إلى الإمارات لعرض خدمات اللاعب على أندية دوري الخليج لعربي أملاً في الحصول على عرض رسمي، خصوصاً أن ثلاثة أندية إماراتية لم تحسم بعد ملف الأجانب.

إقالة

أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بسبب تراجع نتائج الفريق، علماً بأن كايزر كان قد فسخ عقده مع الجزيرة في الموسم الماضي، للانتقال إلى تدريب النادي البرتغالي.

تفاؤل

يتفاءل عدد كبير من جمهور اتحاد كلباء بإمكانية وصول فريقهم إلى مرحلة متقدمة في كأس رئيس الدولة، منها خوض المباراة النهائية، وذلك انطلاقاً من قرعة البطولة التي وضعت الفريق في مواجهة أحد فرق «الهواة» في دور الـ16.