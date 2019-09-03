المصدر: الامارات اليوم

سفير

نشر سفير فرنسا لدى الإمارات، لودوفيتش بويلي، تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال فيها: «أهلاً وسهلاً باللاعبين الفرنسيين عمر ياسين وإدريس مزاوياني في نادي العين، عاشت الصداقة بين فرنسا و(الزعيم)».

الظنحاني

نفى لاعب الوحدة خالد الظنحاني، اتجاه النادي إلى إعارته خلال فترة الانتقالات الحالية لنادي الظفرة، مؤكداً استمراره مع الوحدة، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مينيز

ذكرت صحيفة «سوكر لينك» الفرنسية، أن اللاعب الفرنسي جيرمي مينيز فسخ عقده مع ناديه السابق، كلوب أميركا المكسيكي في 29 أغسطس الماضي، بعدما أن أتم اتفاقه مع أحد أندية دوري الخليج العربي، دون الكشف عن هوية النادي.