فتح باب التسجيل لسباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه النادي في افتتاح الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 السبت المقبل.

وسيكون التسجيل متاحاً للراغبين في المشاركة عبر لجنة السباقات في أوقات ومواعيد الدوام بين العاشرة صباحاً والثانية ظهراً حتى موعد إغلاق باب التسجيل بعد غد -الخميس- الذي سيتم بعده إعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق المقرر يوم السبت.

ويشهد شهر سبتمبر إقامة 3 سباقات، الأول سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً السبت المقبل، والثاني سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم السبت 21 سبتمبر، والثالث سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى- يوم 27 منه.

ووجّهت اللجنة المنظمة بالنادي الشكر الجزيل إلى النواخذة والملاك الذين تفاعلوا مع الاستبيان الذي أطلقه النادي أخيراً لمعرفة مدى رضا المشاركين عن موعد بداية الموسم، حيث وجد الموعد ترحيباً كبيراً من قبل النواخذة البحارة الذين رحبوا بالموعد وبداية الموسم المبكرة هذه المرة.

وأشاد مدير إدارة السباقات في النادي هزيم محمد القمزي بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل النواخذة والملاك، متمنياً لجميع المنظمين والمشاركين النجاح والتوفيق في جميع المحطات والمشاركات في الموسم الجديد 2019-2020.

سباقات سبتمبر

7 سبتمبر: 43 قدماً-الجولة 1

21 سبتمبر: 43 قدماً- الجولة 2

27 سبتمبر: 22 قدماً -الجولة 1