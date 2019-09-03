اتحاد الدرّاجات الآسيوي يشكّل لجنة للقيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدرّاجات في اجتماعه أول من أمس، برئاسة أسامة الشعفار تشكيل لجنة للقيم على غرار لجنة القيم في الاتحاد الدولي.

وذكر بيان صحافي من الاتحاد، أنه خلال الاجتماع تم استعراض البطولات التي ستُقام في عامي 2021/‏‏‏‏2022 والاتحادات التي تقدمت لاستضافتها، حيث أكدت الإمارات تنظيم البطولة الآسيوية للطريق لعام 2021 بعد أن نال ملفها أغلبية أصوات أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع السابق، فيما تنظّم كازاخستان بطولة المضمار، وميانمار بطولة الدراجة الجبلية، وتايلاند بطولة بي إم إكس، كما تقدمت تايلاند وسريلانكا لاستضافة بطولة الطريق لعام 2022، والهند لبطولة المضمار.

وأكد البيان أن الشعفار الذي يشغل منصب رئيس الإماراتي للدراجات ورئيس الاتحاد الآسيوي، رحب في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة التنفيذية، وأشاد بعملهم الدؤوب وتعاونهم اللافت من أجل دعم مسيرة الدراجة الآسيوية والارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، كما أشاد بجهود اللجان العاملة في الاتحاد التي أثمرت عن نجاح البطولات والأنشطة.