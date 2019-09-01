«الصقور» يهزم فريقاً بلغارياً بسباعية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

اكتسح فريق الإمارات نظيره البلغاري نادجيدا بسباعية نظيفة في أولى مبارياته الودية، خلال معسكر بلغاريا المقام في مدينة بانسكو حتى 13 الشهر الجاري. سجل أهداف المباراة أمام نادجيدا، أحد فرق الدرجة الثالثة في بلغاريا، الكولومبي تومي هدفين، وخليل بن نصيب هدفين، وسعيد سالم هدفين، والرواندي حكيمو هدفاً.

ولعب مدرب «الصقور»، عيد باروت، في الشوط الأول بتشكيلة ضمت في حراسة المرمى علي صقر، وفي خط الدفاع سعد سرور وعبدالله الكوري ويوسف حزام وعبدالسلام، فيما مثل خط الوسط محمد جمال وخالد خميس وخليل بن نصيب وعبدالله النعيمي، وفي المقدمة الكولومبي تومي والرواندي حكيمو، أما في الشوط الثاني فقام المدرب بإجراء تغييرات عدة لإدخال اللاعبين في جو المباريات، وظهر الصقور بصورة جيدة وقدم مباراة متوسطة المستوى.

وقال عيد باروت، في تصريح صحافي، إنه راضٍ تماماً على المستوى، رغم تواضع مستوى الخصم، وقال: النتائج في مثل هذه المباريات لا تهم إطلاقاً، فالمهم هو الأداء وتجربة أكبر عدد من اللاعبين. وأضاف أنه يعمل على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين، خلال فترة الإعداد الحالية، وسعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون بشكل عام.