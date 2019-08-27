«سوبر مشتعل» بين شباب الأهلي والنصر في افتتاح «الصالات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي فريقا شباب الأهلي والنصر عند الساعة 6.30 من مساء اليوم في مباراة السوبر، لإعلان افتتاح الموسم الجديد لكرة القدم للصالات 2019-2020.

وتقام المباراة على صالة سعيد بن مكتوم آل مكتوم في نادي شباب الأهلي في منطقة الممزر.

وأكد مشرف فريق شباب الأهلي حمد المري، جاهزية فريقه (بطل ثلاثية الموسم الماضي)، وقال: «كل الشكر والتقدير لإدارة شباب الأهلي وخاصة اللواء محمد المري رئيس شركة الألعاب والدكتور ماجد سلطان. لدينا لاعبون جدد من فئتي المقيمين والمواليد، أحدهما برازيلي والآخر أميركي، سنشاهدهم اليوم، فيما عدا ذلك سيعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالله عبدالباسط على لاعبي الفريق المعروفين بقيادة عبدالله الخمري وعلي الخمري وراشد عبيد العائد من الإصابة ووليد بشر وعمر عبدالستار ومحمد البحري وهاشم زراع». وأضاف المري «ثقتنا في الفريق كبيرة، ونتمنى أن يوفق الفريق في مواصلة حصد البطولات، وأن تكون المباراة خير بداية وانطلاقة للموسم الجديد».

من جهته، أكد مشرف فريق نادي النصر منصور أبوسمرة اكتمال صفوف فريقه باستثناء اللاعبين محمد عبيد وخالد بلهول بداعي الإيقاف، ويقود الفريق المدرب البرازيلي رافائيل الذي يعمل للمرة الأولى في الدولة.

وأضاف أبوسمرة أن فريقه يضم لاعبين من فئات المقيمين والمواليد إلى جانب بقية الأسماء المعروفة بقيادة كابتن الفريق بدر إبراهيم وطارق أمان وطاهر حسن وخالد حارب وجابر محمد ومحمد سالم وإبراهيم سعيد.