ليكو: غياب التركيز في الدقائق الأخيرة سبب تعادل العين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، بأداء فريقه في أولى مبارياته في الموسم، أول من أمس، أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن غياب التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة كلف الفريق ضياع الفوز، بعدما أحرز «فرسان دبي» هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وقال إيفان ليكو في مؤتمر صحافي: «إنه يشعر بالسعادة بسبب المساندة الجماهيرية القوية التي حظي بها (الزعيم) في افتتاح الموسم الجديد»، موضحاً: «جمهور العين كان رائعاً وإيجابياً طوال عمر المباراة، واستقبالهم للفريق جاء مميزاً، ولابد هنا من الإشادة بمبادر إدارة النادي والشركاء الاستراتيجيين».

وأضاف: «مواجهة العين أمام شباب الأهلي جاءت مثيرة بين فريقين كبيرين، والمؤكد أن هدفهما كان يتمثل في تحقيق بداية قوية مع انطلاقة الموسم وطموحهما المنافسة على كل الألقاب، وأنا راضٍ عن أداء لاعبي فريقي، رغم أننا استقبالنا هدفاً في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بيد أننا مطالبون بإظهار التركيز المطلوب منذ أول ثانية من المواجهة، وعدم إهدار الفرص التي تتسنى لنا أمام مرمى الفريق المنافس».

وحول المشكلات الدفاعية في منظومة «الزعيم» التي كشفتها مواجهة شباب الأهلي، قال: «يتوجب علينا أن نلتقط أنفاسنا ونأخذ قسطاً من الراحة بعد المباراة القوية التي خاضها الفريق اليوم قبل العمل على تحليل الأداء وتصويب الأخطاء، ولندرك جيداً أن الأخطاء مرتبطة بالأداء في كرة القدم، لذلك نحن مطالبون في كل مباراة نخوضها التعلم من الأخطاء التي تظهر على الأرض، وسنعمل بقوة وجدية من أجل الوصول لأفضل درجات التركيز وتجنب الأخطاء المحتملة في كرة القدم والمسؤولية في منظومة اللعب جماعية بالتأكيد».

وحول سبب غياب البرازيلي كايو كانيدو عن المشاركة في المباراة، قال: «شعر اللاعب بألم خفيف في العضلة الخلفية وقررنا عدم المخاطرة به حتى يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة، والمؤكد أن كايو لاعب متميز وبإمكانه صناعة الفرق مع الفريق، غير أن البديل جمال معروف الذي دفعنا به في مواجهة اليوم قدم أداءً جيداً وظهر بمستوى متميز خلال المباراة».