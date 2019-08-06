المصدر: دبي - الإمارات اليوم

روزا

تألق لاعب النصر، البرازيلي صامويل روزا، المعار إلى تشونبوك الكوري الجنوبي، في ظهوره الأول مع فريقه الجديد، بإحرازه هدفين، أول من أمس، في مباراة تشونبوك أمام غانغون إف سي، التي انتهت بتعادل الفريقين 3-3 في الدوري الكوري الجنوبي.

زوران

حرص مدرب العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش، على زيارة معسكر الفريق في سلوفينيا، والتقى جميع أعضاء البعثة العيناوية، قبل انطلاقة مباراة الفريق الودية أمام الاتفاق السعودي، وكان برفقته مساعده كيركي.

أغنية

أعلن الشاعر علي الخوار عن بدئه في تنفيذ أغنية جديدة سيهديها لعشاق جماهير فريق العين في الموسم الجديد بعنوان «العين رأس»، مشيراً في حديثه عبر حسابه في «تويتر» إلى أن الأغنية ستكون حصرياً على قناة العين الفضائية.