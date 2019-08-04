الوحدة: توقيع باتنا للجزيرة مخالف للوائح.. وسنلجأ إلى القضاء

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشفت شركة كرة القدم بنادي الوحدة أنها «ستلجأ إلى القضاء والقانون للحفاظ على حقوق النادي بعد أن تعاقد لاعبه المغربي مراد باتنا مع نادي الجزيرة دون اتباع الإجراءات السليمة لآلية التفاوض والتعاقد».

وقال الوحدة في بيان رسمي، أمس: «بالإشارة لما أعلنه نادي الجزيرة على حسابه الرسمي بتعاقده مع اللاعب المغربي مراد باتنا، يؤكد مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم أن باتنا مُرتبط بعقد سارٍ مع نادي الوحدة وممتد لموسم 2019 - 2020، ومسجل في كشوفات اتحاد كرة القدم، وأن النادي مازال يمتلك بطاقة اللاعب».

وأوضح الوحدة: «وبذلك فإن توقيع اللاعب لنادي الجزيرة الإماراتي يعتبر باطلاً ومخالفاً للوائح الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، حيث لا يجوز للاعب الانتقال لأي نادٍ إلا بموافقة نادي الوحدة».

من جهته، قال مصدر مسؤول بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن «شركة كرة القدم بالنادي قدمت شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة»، مضيفاً: «نستغرب بشدة قيام نادي الجزيرة بالتعاقد مع لاعب لايزال مرتبطاً بعقد سار مع ناديه في صفقة انتقال حر في ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة، كما نستغرب تصرف اللاعب نفسه الذي رفض من قبل عروضاً رسمية عدة تلقاها الوحدة من بعض الأندية المحلية والخارجية، آخرها من ناديي الحزم والفتح السعوديين اللذين قدما عرضين رسميين إلى نادي الوحدة لشراء عقد اللاعب».

وأضاف «الوحدة يملك كل المستندات التي تؤكد صحة موقفه، كما أنه يمتلك البطاقة الدولية للاعب، وسيتمسك بحقه القانوني وفقاً للعقد المبرم بين اللاعب والنادي».

من جهة أخرى، يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة مرانه الأخير في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة النصر السعودي غداً الاثنين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وكانت بعثة الوحدة غادرت العاصمة أبوظبي أمس عبر مطار البطين على متن طائرة خاصة لأداء المباراة، ومن المنتظر أن تعود بعد انتهاء المباراة مباشرة، استعداداً للقاء الإياب في 12 أغسطس الجاري.

نادي الوحدة:

لدينا كل المستندات التي تؤكد صحة موقفنا.