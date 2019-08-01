الملاكمة الإماراتية تشارك في بطولة آسيا للواعدين

المصدر: محمد فاضل - دبي

يشارك منتخب الملاكمة في بطولة آسيا للواعدين المقررة في الكويت خلال الفترة من الأول إلى التاسع من أغسطس الجاري ببعثة يترأسها عضو مجلس الإدارة راشد المطروشي، والمدرب محمد مصبح ومساعده المدرب عادل العشري، وأربعة ملاكمين، هم كل من عبدالعزيز عبدالكريم، وخالد الكردي، ومحمد الزحمي، ومحمد قاسم.

ويتطلع منتخب واعدي الإمارات الى تحقيق نتائج طيبة في المنافسات، بعد أن انتظم الملاكمون الصغار في معسكر داخلي مركز أقيم في العاصمة أبوظبي بداية من السابع من يوليو الماضي استمر ثلاثة أسابيع، بإشراف المدرب الدولي محمد مصبح وحسان محمدوف.

وتعتبر البطولة إحدى أبرز مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي، الإماراتي أنس العتيبة، منذ فوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد، وتقام البطولة برعاية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية، كما تعتبر البطولة الأولى رسمياً لدولة الكويت منذ رفع الايقاف عنها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، ويشارك فيها 175 لاعباً من 25 دولة.

من جهته، شكر رئيس الاتحاد الآسيوي أنس العتيبة أعضاء المكتب التنفيذي الاسيوي للاتحاد الكويتي للملاكمة لاستضافة البطولة الاولى من نوعها في آسيا، ولحسن الاستعداد والتنظيم الذي يسبق انطلاقة الحدث الدولي، وقال في تصريحات صحافية: «إن أي نجاح للاتحاد الكويتي ليس غريباً على دولة الكويت، لما تتمتع به من امكانات عالية وبنى تحتية مميزة وخبرة واسعة بحسن التنظيم».

وأضاف «سعداء في الاتحاد الاسيوي للملاكمة عن الكشف عن البطولة التي يمكننا أن نعتبرها (البطولة المبادرة)، لكونها من الممكن أن تكون حجر الاساس لانطلاقة قوية ومضافة للملاكمة الاسيوية تبدأ من اعمار التأسيس، ونتطلع الى ان تكون بطولة آسيا للواعدين بنسختها الأولى بمثابة البصمة الجديدة للملاكمة في آسيا وفي الكثير من الدول المنضوية للاتحاد الآسيوي ولتلك الفئة العمرية ايضاً».

• 175 لاعباً من 25 دولة يشاركون في بطولة آسيا للواعدين.