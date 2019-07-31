ملاكمي الامارات يشاركون ببطولة آسيا للواعدين

المصدر: محمد فاضل- دبي

يشارك منتخب الامارات للواعدين في بطولة اسيا والتي ستقام في دولة الكويت للفترة من (1-9) اغسطس الحالي وذلك ببعثة يترأسها عضو مجلس الادارة راشد المطروشي، والمدرب محمد مصبح ومساعده المدرب عادل العشري، واربع ملاكمين هم كل من عبد العزيز عبد الكريم وخالد الكردي، ومحمد الزحمي، ومحمد قاسم، ويتطلع منتخب واعدي الامارات لتحقيق نتائج طيبة في المنافسات بعد ان انتظم الملاكمين الصغار في معسكر داخلي مركز اقيم في العاصمة ابوظبي بداية من يوم 7 يوليو الماضي استمر لثلاثة اسابيع، تحت اشراف المدرب الدولي محمد مصبح وحسان محمدوف.

وتعتبر هذه البطولة احدى ابرز مبادرات رئيس الاتحاد الاسيوي الاماراتي انس العتيبة منذ فوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد، وتقام البطولة برعاية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية، كما وتعتبر هذه البطولة الاولى رسميا لدولة الكويت منذ رفع الايقاف عنها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.

ويشارك في البطولة 175 لاعبا من 25 دولة، ويشرف على البطولة رئيس الاتحاد الاسيوي انس العتيبة ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي العنزي والمدير التنفيذي لاتحاد الكويت للملاكمة جابر نجم، والذي يشغل ايضا منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للملاكمة. وفي هذا السياق قدم رئيس الاتحاد الاسيوي انس العتيبة شكره الجزيل واعضاء المكتب التنفيذي الاسيوي للاتحاد الكويتي للملاكمة لاستضافته البطولة الاولى من نوعها في اسيا ولحسن الاستعداد والتنظيم الذي يسبق انطلاقة الحدث الدولي مؤكدا ان اي نجاح للاتحاد الكويتي ليس غريبا على دولة الكويت لما تتمتع به من امكانات عالية وبنى تحتية مميزة وخبرة واسعة بحسن التنظيم وقال العتيبة في تصريحات صحفية: سعداء في الاتحاد الاسيوي للملاكمة عن الكشف عن البطولة التي يمكننا ان نعتبرها ( البطولة المبادرة) لكونها من الممكن ان تكون حجر الاساس لانطلاقة قوية ومضافة للملاكمة الاسيوية تبدأ من اعمار التأسيس ونتطلع الى ان تكون بطولة اسيا للواعدين بنسختها الاولى بمثابة البصمة الجديدة للملاكمة في اسيا وفي الكثير من الدول المنظوية للاتحاد الاسيوي ولتلك الفئة العمرية ايضا وجاءت تلك الفترة بعد تولي سعادة أنس العتيبه لرئاسة الاتحاد الاسيوي للملاكمة والتي لفتت انظار العالم اجمع كما حرص سعادته وكلنا حرص واهتمام بان تكون البطولة المقبلة الركيزة او النواة لمستقبل مبهر للملاكمة الاسيوية.