الوحدة يختبر قوته أمام اتحاد جدة في لقاء مغلق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يلتقي، في الثامنة إلا ربعاً من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فريق الوحدة مع الاتحاد السعودي في مباراة ودية، استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي، في الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الأخير باستاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

تأتي المباراة كبروفة قوية وأخيرة لفريق الوحدة، قبل مواجهة العالمي بطل الدوري السعودي في الموسم المنصرم، بعد سلسلة من المباريات الودية التي خاضها العنابي، خلال معسكره الخارجي الذي أقيم بهولندا.

وستقام المباراة بعيداً عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، لرغبة مدربي الفريقين في إحاطتها بالسرية بعيداً عن أعين المراقبين، في ظل رغبة كل مدرب بتطبيق الأسلوب الذي سيلعب به مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الآسيوي، بالإضافة إلى اللعب بالتشكيل الأساسي المتوقع.

ويواجه الوحدة فريق النصر السعودي ذهاباً في العاصمة الرياض في الخامس من أغسطس المقبل، وإياباً في أبوظبي 12 منه، فيما يلعب الاتحاد السعودي في الدور نفسه مع ذوب أهان الإيراني.

وتستأنف تدريبات الوحدة في اليوم التالي للمباراة، على أن تستمر يومياً حتى يوم السبت المقبل، موعد السفر مساء اليوم نفسه على متن طائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للمباراة.