«أبوظبي 4» يظفر بلقب السباق الثاني في «الإكس كات»

المصدر: ستريسا - الإمارات اليوم

ظفر فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب السباق الثاني لجولة الافتتاح في بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي أقيمت على بحيرة ماجوري في بلدة ستريسا الإيطالية، بعد أن أحرز زورق «أبوظبي 4» لقب السباق الرئيس الثاني والختامي للجولة، ويتصدر الترتيب العام للبطولة مع نهاية هذه المرحلة ويصل للنقطة 70 في الصدارة.

وتمكن الزورق بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي من البقاء في المقدمة والصدارة طوال دورات السباق الـ16، في حين حل في المركز الثاني زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وحل ثالثاً زورق بلو رو الأسترالي 8 بقيادة بال فيريك نيلسين وجان تريجفي براتين. وبهذه النتيجة ضمن حامل اللقب لنفسه أن يبدأ بشكل قوي منذ بداية الموسم، وأن يكون في الصدارة، خصوصاً أن الفوز جاء في ظل مشاركة شرسة من المحترفين وبقية المنافسين، خصوصاً أن الزورق الإماراتي شرطة دبي حاول التقدم بقوة طوال مراحل السباق والضغط كي يخطف الصدارة من زورق أبوظبي، إلا أن الأخير تعامل مع مجريات السباق بكل حنكة من البداية وحتى النهاية، ورفع علم الإمارات على منصة التتويج موجهاً رسالة إنذار قوية لبقية الفرق بأن حامل اللقب جاد في الدفاع عن لقبه في موسم 2019.