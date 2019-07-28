«فيكتوري 3» يبحر في المونديال بزورق احتياطي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض سفراء رياضة الإمارات أسياد البحار في زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، اليوم، سباق مهرجان نهر سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة، الذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم «الفئة الأولى».

ويسعى الثنائي العديدي وآل علي إلى تحقيق الفوز في السباق، والمضي قدماً في مشوار البحث عن اللقب العالمي الكبير في النسخة الأولى من البطولة العالمية، التي تقام تحت مظلة الاتحادين الأميركي والدولي للسباقات البحرية، وبإشراف جمعية الزوارق السريعة (أو.بي.أيه).

ويتصدر «فيكتوري 3» الترتيب العام للمنافسات بعد ثلاث مراحل جرت في كوكوا بيتش وبحيرة أوزارك وشاطئ ليدو في ساراسوتا، وذلك برصيد 279 نقطة، ويسعى اليوم إلى فض الشراكة مع منافسه الفريق الأسترالي - الإيطالي (أوف شور 222) بقيادة الثنائي الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، الذي يملك الرصيد نفسه، والابتعاد عن منافسه الفريق الأميركي «مس غيكو 113» بقيادة ستيف كرتيس والأميركي جيمس شيبارد، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 260 نقطة.

ويواجه الثنائي العديدي وآل علي كثيراً من التحديات في هذه الجولة، التي تمثل مفترق طرق أمام منافسين شرسين يسعون أيضاً إلى تحقيق الهدف نفسه في الزورقين الأسترالي «أوف شور 222»، الذي يشارك أسياد البحار في صدارة الترتيب العام برصيد 279 نقطة، والزورق الأميركي «مس غيكو 113» صاحب المركز الثالث برصيد 260 نقطة.

ويتطلب مشوار المحافظة على القمة والصدارة جهداً خارقاً من العديدي وأل علي في السباق اليوم، الذي قد يمتد لأكثر من 60 ميلاً بحرياً بالدوران حول كورس السباق، الذي يتميز بالمسار الطويل عبر أربع عوامات هوائية في مياه عذبة عكس الجولة الماضية، التي يكملها الزورق بعدما تعرّض للانقلاب في مياه محيط المكسيك.

ويقود ثنائي «الفيكتوري تيم»، اليوم، الزورق الاحتياطي، بعد تعرّض الزورق الأساسي لأضرار إثر تعرّضه لحادث انقلاب في الجولة الثالثة، التي جرت في ساراسوتا، أخيراً، حيث وقف العديد وآل علي على تجهيزات الزورق، أمس، من خلال التجارب الرسمية في نهر سانت كلير.

حريز المر يشدّ من أزر الفريق

حرص رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، على الاطمئنان على وفد المؤسسة، بعد الوصول الخميس الماضي، وأيضاً استكمال المهام المتعلقة بتجهيز الزورق الاحتياط لخوض غمار منافسات سباق مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15، الذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019.

وكان حريز المر محمد بن حريز قد ترأس وفد المؤسسة في جائزة ساراسوتا الجولة الثالثة من بطولة العالم، ومن المنتظر أن يسافر هذا الأسبوع مجدداً لترأس وفد المؤسسة للمشاركة في منافسات جائزة ميتشغان الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019، التي ستقام في الفترة من الثاني إلى الرابع من أغسطس المقبل.

وحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، قائدي زورق «فيكتوري 3» على مواصلة المشوار بالقوة نفسها، معرباً عن أمنياته لهما بالتوفيق في السباق الرئيس، اليوم، وتحقيق الفوز والتتويج في رابعة جولات بطولة العالم في أميركا.

الزورق الأساسي تعرّض لأضرار بعد انقلابه خلال الجولة الثالثة.