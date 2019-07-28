غرافيك.. الجزيرة.. تراجع مفاجئ وغياب آسيوي واستمرار المدرسة الهولندية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي / غرافيك: محمد داود

تراجع الجزيرة بشدة في موسم 2018-2019، وأنهى الدوري في المركز الخامس، الذي لم يسبق أن احتله الجزيرة منذ سنوات طويلة، بعد أن ظل من أبرز المنافسين على درع الدوري، خصوصاً أنه في حال عدم الفوز باللقب فإنه يبقى دوماً بين الوصافة والمركز الثالث على أقصى تقدير.

وبخلاف النتائج الجيدة في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، فإن الجزيرة دأب طوال هذه السنوات على تقديم أداء فني عالٍ، بغض النظر عن النتائج، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن في نهاية الموسم المنصرم، وتراجع الفريق للمركز الخامس، وفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، الذي سيغيب عنه لأول مرة أيضاً منذ سنوات طويلة.

ومع نجاح المدرسة الهولندية في تدريب الفريق الأول منذ سنوات طويلة مضت، حرص النادي على استمرارها في الموسم المقبل، وتعاقدت شركة الكرة مع الهولندي، يورجن ستريبل، بديلاً عن مواطنه داميان هيرتوج الذي تولى المسؤولية خلفاً لمواطنه أيضاً مارسيل كايزر .

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