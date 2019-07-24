منتخب التنس يواصل تحضيراته لكأس ديفيز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل منتخب التنس تدريباته اليومية في أكاديمية الحبتور للتنس بدبي، استعداداً لبطولة كأس ديفيز، التي ستقام في الأردن، خلال سبتمبر المقبل، وتقدم مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، بالشكر والتقدير إلى مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، على دعمه لرياضة التنس بشكل عام، والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص، من خلال استضافة التدريبات اليومية في القاعة المكيفة المغطاة بأكاديمية الحبتور للتنس، والعمل على توفير كل الإماكانات لإنجاح المعسكر الداخلي للمنتخب قبيل سفره إلى الأردن.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد، أحمد عبدالملك أهلي: «نثمن هذه المبادرة الداعمة لتعزيز العمل الفني، الذي تشهده رياضة تنس الإمارات في الوقت الراهن، وبما يسهم في أن يحظى لاعبو منتخباتنا الوطنية للتنس بمختلف الأعمار بأجواء تدريبية حضارية تتناسب وتطلعاتهم، لما يتوافر في أكاديمية الحبتور للتنس من إمكانات وعناصر مؤهلة للنجاح، وهذه المبادرة ليست الأولى من قبل مجموعة الحبتور، بل هي امتداد لاستضافات سابقة ودعم متواصل، بما يسهم بنجاح جديد للرياضة الإماراتية».