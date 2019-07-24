«الآسيوي» يعتمد قائمة مرشحي اتحاد الكرة في لجانه الدائمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين مرشحي اتحاد الإمارات لكرة القدم، ضمن تشكيل لجانه الدائمة للدورة 2019-2023.

حيث تم اعتماد تعيين كلٍّ من: عبدالله ناصر الجنيبي عضواً في لجنة المسابقات، وهشام الزرعوني عضواً في اللجنة المالية، ومسلم الكثيري عضو لجنة تراخيص الأندية، وأمل بوشلاخ عضواً في لجنة كرة قدم السيدات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري عضواً في لجنة التطوير، وخميس الشامسي عضواً في لجنة كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، ويعقوب عيسى ناصر السركال عضواً في لجنة التسويق، والدكتورة ريمة الحوسني عضواً في اللجنة الطبية، وعلي حمد البدواوي عضواً في لجنة الحكام، وعمران الجسمي عضواً في لجنة الشؤون المجتمعية، وعبدالله حسن عضواً في اللجنة الفنية.