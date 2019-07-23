الصهباني: نترقب تأشيرة مزيان وكودجا.. ومحمد أحمد يجري فحوصاً طبية في كرواتيا

المصدر: النمسا - الإمارات اليوم

أوضح مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مطر الصهباني، أنهم لايزالون في انتظار صدور تأشيرة «الشنغن» الخاصة بثنائي الفريق، الجزائري عبدالرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجا، للانضمام لمعسكر الفريق المقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد تخلفهما عن مرافقة الفريق منذ الأسبوع الماضي، بينما سيغادر المدافع محمد أحمد إلى كرواتيا لإجراء فحوص والوقوف على جاهزيته.

وقال الصهباني للموقع الرسمي لنادي العين رداً على سؤال حول انضمام اللاعبين الدوليين وموعد اكتمال عقد اللاعبين: «من المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق اليوم، وبالنسبة للثنائي الجزائري عبدالرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجو، فهما سيلتحقان بالمعسكر فور اكتمال إجراءات تأشيرتيهما».

ومن المقرر أن يبدأ الفريق غداً سلسلة تجاربه الودية ضمن المعسكر الخارجي بلقاء فريق نادي سيلجي المنتمي للدوري السلوفيني الممتاز، التي تحدد أن تقام على ملعب باد تاتزمانسدورف بالنمسا، وهو ما يعني بصورة رسمية غياب الثنائي الجزائري مزيان والتوغولي كودجا عن الظهور الأول مع الفريق.

وتعليقاً على سؤال حول وضع لاعبي الفريق بالمعسكر الخارجي، قال: «تقرر أن يغادر اللاعب محمد أحمد يوم 25 الجاري معسكر الفريق بالنمسا إلى زغرب الكرواتية، برفقة طبيب الفريق الأول الدكتور جوريكا راكيتش، للوقوف على مدى جاهزية اللاعب وإجراء الفحوص الطبية، وسيعود اللاعب من كرواتيا إلى النمسا في اليوم نفسه».

وأرجع الصهباني أسباب التغيرات التي طرأت على برنامج المعسكر بإراحة بعض اللاعبين إلى عامل الاجهاد، وقال: «عودة الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف الطويلة يصاحبها في بعض الأحيان نوع من الإجهاد والآلام في العضلات لدى البعض، الأمر الذي يضطر الطاقم الطبي إلى رفع توصية للجهاز الفني بإراحة من يتعرض للإجهاد العضلي في هذه المرحلة لبضعة أيام».

وأضاف: «انخرط البعض في برامج تدريبية خفيفة بصالة الجمانيزيوم الملحقة بمقر معسكر الفريق، وأخرى خاصة بتهيئة العضلة لتحمل الجرعات التدريبية، إلى جانب السباحة والجاكوزي، ولهذا السبب اتخذ الجهاز الفني قراراً بإلغاء المباراة الودية الأولى التي كانت مقررة أول من أمس، لأن عدد اللاعبين الذين يتواجدون في المعسكر حالياً 18، وهناك من لم تكتمل جاهزيته».

وتابع مدير فريق العين: «الفريق خلال التجمع الداخلي بمدينة العين أدى سبع حصص تدريبية في درجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية، وبعدها منح المدرب اللاعبين راحة يوم 17 يوليو، قبل أن تغادر البعثة الدولة في الـ18 من الشهر نفسه لتكملة البرنامج الإعدادي للفريق في المعسكر الخارجي».

وتعليقاً على سؤال حول تنفيذ بعض اللاعبين لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المعسكر، قال الصهباني: «الجميع هنا يعملون بتركيز وجدية من أجل تنفيذ البرنامج المقرر، وشهدت الفترة الماضية انضمام إسماعيل أحمد إلى الحصص التدريبية الجماعية، وكذلك محمد عبدالرحمن الذي يشركه المدرب في جانب من التدريب الجماعي وآخر منفرد حتى يبلغ درجة الجاهزية الكاملة، أما اللاعب محمد جمال فيعمل بجدية خلال مرحلة التأهيل، ومن المقرر أن ينضم إلى التمارين الجماعية الأسبوع المقبل».

من جانب آخر، حرصت قناة الشارقة الرياضية على زيارة بعثة «الزعيم» في النمسا، ضمن الجولة الخاصة بتغطية استعدادات جميع الفرق المتنافسة على لقب دوري الخليج العربي 2019-2020، لتعلن عن جاهزيتها لتغطية استثنائية خلال الموسم الرياضي الجديد، وأجرت القناة لقاءات عدة مع مدرب ومدير ونجوم الفريق، قبل أخذ لقطات من التدريب المسائي.