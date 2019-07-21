فريق أبوظبي ينشد الختام السعيد في بطولة العالم لزوارق «إكس كات»

المصدر: ستريسا - الإمارات اليوم

حقق زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون المركز الثالث من خلال منافسات سباق كسر الكيلو، الذي أقيم قبل انطلاق المرحلة الرئيسة الأولى لبطولة العالم لزاورق «إكس كات» التي تقام على ضفاف بحيرة ماجوري الإيطالية، بمشاركة 13 زورقاً، وأحرز زورق «أبوظبي 4»، زمناً قدره 2.27.616 ثانية، في حين أحرز المركز الأول في سباق الزمن الأفضل، زورق «مارتيمو 12» الأسترالي بزمن قدره 2.26.426 ثانية، وحل ثانياً زورق «بلو رو الأسترالي 8» بزمن قدره 2.26.753، وجاء زورق «أبوظبي 5» في المركز السادس، وكان زورق «أبوظبي 4» قد عانى من عطل بسيط في الزورق أسهم في عدم تحقيقه الزمن المطلوب والمنشود.

ويتقدم المشاركين في البطولة حامل اللقب زورق «أبوظبي 4»، وبمشاركة زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير ثالث العالم الموسم المنصرم، وحضور زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

ويسدل الستار، اليوم، على أحداث وتفاصيل الجولة الافتتاحية مع انطلاق السباق الرئيس الثاني للمنافسة.

ويشارك مجموعة من كبار النجوم في الجولة الافتتاحية بجانب زوارق فريق أبوظبي وزورق شرطة دبي.

ويستعد زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وزميله راشد الطاير، لخوض منافسة قوية في السباق الثاني للجولة الافتتاحية من بطولة اكس كات، وأكد ماجد المنصوري نجم الفريق على الاستعداد التام كي ينافس «زورق 5» إلى جانب زورق «أبوظبي 4» في المراكز الأولى في هذه الجولة وبدء حصد النقاط وبقوة عبر المنافسة، وألمح المنصوري إلى جانب مهم من جوانب الإعداد للزوارق قبل السباق هو مرحلة التزود بالوقود للزورق، قائلاً: «التزود بالوقود هو حيلة بالنسبة لبعض الفرق تساعد كثيراً على تقديم أداء أفضل، وهنا نتحدث عن الكمية اللازمة من الوقود، وبالتالي عدم إضافة كمية أكثر من المطلوب حيث إنها قد تبطئ الزورق قليلاً».

وأضاف: «شاهدنا في أكثر من سباق في الماضي بعض الزوارق تتوقف في الدورات الأخيرة من المنافسة، ويكون السبب هو عدم التزود بوقود كافٍ من أجل إنهاء السباق، وذلك ما يكون له تأثير سلبي بخسارة فادحة لنقاط يكون الزورق في أشد الحاجة لها».

وتمنى المنصوري أن يوفق زورق «أبوظبي 5» في حصد نقاط مهمة في هذه الجولة كي يكمل بقية الموسم والجولات في المنافسة في المراكز الأولى، وأن يصل لتحقيق مبتغاه وتكرار إنجاز الموسم الماضي بصعود زورقين معاً من فريق أبوظبي على المنصة الختامية للموسم.

حضور قوي للطاير في 3 بطولات

سجل نجم أبوظبي راشد الطاير حضوراً قوياً في ثلاث بطولات مختلفة في أقل من شهر مع فريق أبوظبي، حيث بدأ مع الجولة الافتتاحية لـ«فورمولا 2» في ليتوانيا، وخاض تحدي الفورمولا الكلاسيكي في بولندا، وعاد في الأسبوع الثالث كي يشارك في افتتاح الموسم للإكس كات، ما يعني تغييره للمقعد والإعدادات الخاصة بالمشاركة ثلاث مرات هذا الشهر. وأكد الطاير أنه على أهبة الاستعداد، وفي قمة العطاء كي يسجل منصة وحضوراً في هذه الجولة على زورق «أبوظبي 5»، وقال: «أضع مع زميلي ماجد المنصوري أهمية أن ننهي السباق هنا في أفضل مركز، وأن نكون في المقدمة، نحتاج إلى فوز ونحتاج أكثر لبداية قوية هذا الموسم، ونحتاج أيضاً إلى أن نواصل تقديم مستوى زملائنا نفسه في بقية المنافسات والجولات الرياضية».