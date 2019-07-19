منتخب الشطرنج يشارك في بطولة العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغادر الدولة، اليوم، بعثة المنتخب الوطني للشطرنج متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، عبر مطار الشارقة الدولي، للمشاركة في بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي يستضيفها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج اليوم، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

ويترأس البعثة رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، والأمين العام للاتحاد، حسين خلفان الشامسي، إدارياً، وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، إدارية الوفد، وقسطنطين لاندا مدرب منتخب الشباب والناشئين، ووالتر مدرب منتخب الفتيات، ويرافق البعثة للتحكيم في البطولة الحكم الدولي، منصور التميمي.

ويشارك اللاعبان علي عبدالعزيز وعمران الحوسني في فئة تحت 20 سنة، وسلطان الزعابي تحت 18 سنة، وعمار السدراني تحت 16 سنة، وحمد عصام تحت 16 سنة، وخليفة خالد تحت 14 سنة، وسعود الزرعوني تحت 12 سنة، وسالم البلوشي وراشد الحمادي تحت 10 سنوات. ويمثل منتخب الإناث وديمة الكلباني وروضة السركال (تحت 20 سنة)، وعائشة المعيني ومريم عيسى (18 سنة)، ووافية درويش وعائشة سيف (تحت 16 سنة) وفاطمة سيف (تحت 14 سنة)، وأبرار المازمي (تحت 12 سنة)، وحور النعيمي وحلا جمال (تحت 10 سنوات) ومنى النعيمي (تحت ثماني سنوات).