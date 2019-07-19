مجلس الشارقة يقف على متطلبات وتحضيرات الحمرية للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، اجتماعاً بمجلس إدارة نادي الحمرية، للوقوف على المتطلبات والتجهيزات للموسم الجديد، وذلك بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، سعيد العاجل، ومدير إدارة الخدمات المساندة، نبيل عاشور، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، خالد الناخي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، زكية سهيل المشرخ، ومدير مكتب الأمين العام بالمجلس، محمد الحمادي.

وأثنى عيسى هلال على الإنجازات والنتائج المحققة خلال الموسم الماضي، مؤكداً ثقته بالمجلس الجديد وتعاونه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الأهداف المنشودة وسبل إنجاح التطلعات، كما وجه بتنفيذ التوجيهات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وخلق بيئة جاذبة لأبناء المنطقة والنادي، وجعله المكان الملائم للتنشئة في المراحل السنية، ومضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة للوصول إلى الغايات السامية.

وأضاف: «تأتي هذه الزيارة لفريق عمل المجلس إلى نادي الحمرية، ضمن سلسلة الزيارات التي خطط لها للمجلس مع بدء التجهيزات للموسم الرياضي الجديد، حيث يعد النادي منصة رياضية مشرفة للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، لذلك نسعى نحن في المجلس للعمل جنباً إلى جنب مع مجالس الإدارات في الأندية، لتوفير جميع المتطلبات والوقوف أمام التحديات، وتأكيد دعمنا المستمر لخطط النادي، وتعزيز التعاون المشترك وسبل إنجاح التطلعات والمساعدة على تذليل جميع الصعاب والمعوقات التي تواجهه».

من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة عبيد الشامسي، بالزيارة، وقدم شكره لسمو الحاكم على الثقة التى أولاها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واستعرض آلية العمل خلال الفترة القادمة، وتوزيع المهام والحقائب الإدارية للأعضاء، مؤكداً حرصهم على الاهتمام بالفئات العمرية والمراحل السنية في الألعاب الجماعية والفردية، وحرص الأعضاء على متابعة كل ما يدور بالنادي، والاستعداد التام لبداية الموسم.