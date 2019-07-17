أحمد ربيع: عودتي إلى الملاعب في منتصف الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد لاعب الجزيرة أحمد ربيع، الذي تعرّض لإصابته بنزيف داخلي في الرأس، بعد ارتطامه بعمود إنارة خلال إحدى المباريات الودية، التي أقيمت في ملاعب اتحاد كرة القدم، خلال شهر مارس الماضي، أنه بخير وأن صحته تتحسن، ويتطلع للعودة إلى الملاعب قريباً، متوقعاً أن تكون عودته في منتصف الموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

وقال أحمد ربيع، لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بتحسن كبير، وأنا على ثقة بأنني سأعود للملاعب بشكل لا يقل عن المستوى الفني الذي كنت اظهر به سابقاً»، وعبّر ربيع عن سعادته البالغة لما حظي به من عناية ورعاية ودعم كبير من القيادة الحكيمة، والأسرة الرياضية ومن الجمهور، مؤكداً أن ذلك أسهم في سرعة تعافيه.

وأضاف: «مراحل الاستشفاء والعلاج وصلت إلى مستوى متقدم، وأتطلع إلى أن أعود إلى الملاعب في القسم الثاني من الموسم المقبل ،أو في نهايته على أقصى تقدير، وعلى الرغم مما أصابني، لا أشعر بأني فقدت كثيراً من المهارات الفنية، ومازلت متطلعاً للعودة بشكل أفضل وأقوى من الماضي، وهذا التفاؤل ينبع من داخلي».

وقال: «سررت كثيراً لأن الحادث الذي تعرّضت له قاد إلى قيام جميع المؤسسات الرياضية والجهات ذات الصلة، بمراجعة الشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية، بما يسهم في عدم تكرارها مستقبلاً في ملاعب أخرى، وهو أمر مهم لجميع الرياضيين».

وعن الوجهة التي سيستأنف اللعب فيها، وهل سيستمر في نادي الجزيرة أو الانتقال إلى نادي آخر، فضّل الحديث عن هذه التفاصيل بعد تعافيه الكامل وعودته إلى الملاعب بشكل رسمي، وختم ربيع: «أتمنى أن يتم تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بشكل رفيع المستوى وبدقة عالية، بهدف المحافظة على أمن وسلامة الرياضيين».

• «سأعود بشكل لا يقل عن المستوى الفني الذي كنت أظهر به».