الطبيب المُعالج لـ«عموري» يفصل في موعد عودة حسن زهران للملاعب

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يخضع مدافع عجمان، حسن زهران، لفحوص طبية في مدينة برشلونة، تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات، الذي سبق أن أجرى عملية الرباط الصليبي للاعب الهلال السعودي الحالي والمنتخب الوطني عمر عبدالرحمن، (عموري)، لتحديد ما إذا كان اللاعب بحاجة لإجراء عملية جراحية في قدمه من عدمه بسبب مشكلات عضلية تعرض لها في الأسبوع الماضي.

وتخلف زهران عن مرافقة بعثة ناديه التي توجهت أول من أمس إلى ألمانيا لإقامة معسكر خارجي يستمر لأسبوعين، بسبب الإصابة.

وقال مدافع عجمان لـ«الإمارات اليوم»، إنه تواصل مع الطبيب الإسباني قبل السفر إلى برشلونة لإطلاعه على الإصابة التي جاءت على حسب ما وصفها «بالقضاء والقدر»، دون أن يكون متواجداً في التدريبات.

وأضاف: «مثل هذه الإصابات تحدث لأي شخص عادي وليس للاعبي الكرة فقط»، لافتاً إلى أن الطبيب أخبره بأن الإصابة إذا كانت بحاجة لتدخل جراحي فسيعود للملاعب مع الجولة الخامسة من بطولة دوري الخليج العربي، وإذا لم تكن بحاجة لعملية فسيعود للتدريبات في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، معرباً عن أمنيته أن تُظهر الفحوص الطبية عدم الحاجة للتدخل الجراحي.

وحول أسباب عدم سفره مع فريق عجمان إلى ألمانيا والخضوع للفحوص هناك، قال زهران: «الطبيب الإسباني يُعد من أشهر المتخصصين في إصابات الملاعب وسبق له أن أجرى لي عملية الرباط الصليبي قبل سنوات عدة، وعدت للملاعب في وقت قياسي وأود أن أشكر إدارة نادي عجمان على استجابتهم السريعة لسفري وتسهيل الإجراءات كافة الخاصة بي لمساعدتي على التعافي في أسرع وقت ممكن».

ويحظى رامون كوجات بشعبية كبيرة في إسبانيا، اذ سبق أن عالج مجموعة من أشهر اللاعبين في العالم من بينهم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، وفابريغاس، وصامويل ايتو، كما أجري الطبيب نفسه عملية جراحية لحسن زهران قبل سنوات عدة في الرباط الصليبي.

وكشف مدافع عجمان، أنه في حال إجرائه عملية جراحية في إسبانيا سيبقى هناك لمدة شهر كامل للمتابعة والخضوع للمرحلة الأولى من التأهيل، ثم يعود بعدها إلى الدولة لاستكمال مرحلة التأهل تمهيداً للعودة للملاعب بحسب التوقيت الذي حدده الطبيب.

وحول إمكانية أن تُوثر الإصابة وعدم انتظامه في فترة الإعداد للموسم الجديد على عودته لتشكيلة البرتقالي مجدداً،قال حسن زهران: «تعرضت لإصابات عدة ومتنوعة، وفي كل مرة تزيدني الإصابة إصراراً وعزيمة على العودة أقوى مما كنت عليه، ربما أحتاج بعض الوقت للعودة، هذا صحيح، لكني أثق في عزيمتي وفي ثقة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي في إمكاناتي، وسأحاول أن أعود في الموعد المقرر».

وحيد إسماعيل يرتدي قميص البرتقالي

تعاقد نادي عجمان، مساء أول من أمس، مع قائد ومدافع الوصل وحيد إسماعيل، لمدة موسم واحد قابل للتجديد ليُصبح بذلك اللاعب خامس صفقات البرتقالي للموسم الجديد، بعدما تعاقد مع المهاجم محمد إبراهيم، القادم من نادي الشارقة بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين أجانب، هم: النيجيري، جودوين مينشا، والغاني وليام أوسو، والمالي تونغو دومبيا، بعقود تمتد لمدة موسمين.