الرزوقي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، رسمياً، عن ترشح رئيس مجلس إدارة الاتحاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي في دورته الجديدة الممتدة لأربع سنوات مقبلة، والمقرر إجراؤها في الـ18 من الشهر الجاري بالعاصمة الأوزبكية طشقند على هامش البطولة القارية الـ14 للرجال والسيدات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كما أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه عن ترشيح أمين عام الاتحاد راشد عبدالمجيد آل علي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، لخوض الانتخابات القارية في دورتها الجديدة، ليكون الممثل الثاني للإمارات في الانتخابات.

جاء إعلان ترشح الرزوقي وعبدالمجيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد.

وتقدم اللواء الرزوقي بالشكر إلى كل من دعمه من المؤسسات والقيادات الرياضية في الدولة نحو الترشح لرئاسة الاتحاد القاري، وقال خلال المؤتمر الصحافي، إن «التوجهات السامية لحكام الدولة والجهات الرياضية بتولي أبناء الإمارات المناصب القيادية في شتى المجالات كانت وراء التوجه إلى إعلان ترشحي لتولي رئاسة الاتحاد القاري».

موضحاً «السمعة العطرة والعلاقات الطيبة لدولة الإمارات في المجالات كافة أسست لتنامي علاقات طيبة مع جميع الجهات، خصوصاً أن خطوة الترشح لم تكن وليدة الصدفة، بل سبقها جهود مضنية وتحركات كثيرة، استهلت في العام 2010 مع تكوين شبكة علاقة دولية وقارية فاعلة، أسست لتحظى كاراتيه الإمارات بثقة تامة في غالبية اتحادات اللعبة على مستوى العالم، وبالتأكيد القارة الصفراء على وجه التحديد».

ونوه الرزوقي بأنه ينظر إلى منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه على أنه فرصة جديدة وسانحة لخدمة رياضة الإمارات عموماً ولعبة الكاراتيه خصوصاً، لافتاً إلى أن لديه خطة شاملة لإحداث التغيير المنشود في منظومة العمل في الاتحاد القاري في جوانب مهمة، منها التسويق وحتمية تفعيله، والإدارة وضرورة مواكبتها لروح العصر، وترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الاتحادات، إضافة إلى أهمية التغيير في الجانبين الفني والتنظيمي، مبدياً ثقته العالية في أن ينال برنامجه ارتياح ورضا جميع أعضاء الاتحاد الآسيوي.

ويدخل الرزوقي الانتخابات الآسيوية في سعيه للحلول خلفاً للرئيس الحالي تشانغ غونغ هيو من الصين تايبيه، الذي هيمن على رئاسة الاتحاد القاري على مدار الأعوام الـ25 الماضية.

وتبدو حظوظ الرزوقي كبيرة في الفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل أعضاء الاتحادين الدولي والقاري.

ويشير النظام الداخلي لانتخابات الاتحاد الآسيوي إلى حق كل دولة في ترشيح عضوين لخوض انتخابات الاتحاد القاري والمكتب التنفيذي للاتحاد، خصوصاً أن عضوية الاتحاد الآسيوي تعد الأكبر على العالم، وتضم 45 دولة، مقسمة إلى خمس مناطق جغرافية، بداية من منطقة غرب آسيا التي تضم 12 دولة، مقارنة بـ11 دولة في جنوب شرق آسيا، وثماني دول في شرق القارة، وسبع دول في كل من منطقتي وسط وشمال القارة أيضاً.

«كاراتيه الإمارات» إلى أوزبكستان

غادر مساء أمس الوفد الإداري لبعثة «كاراتيه الإمارات» متوجهاً إلى أوزبكستان، وتضم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والمدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي محمد عباس، والحكم الدولي جابر جاسم، والسكرتير الإداري للاتحاد محمود السيد، على أن يلتحق الوفد ببعثتي المنتخبين الوطني للرجال والسيدات التي غادرت مساء أول من أمس، للمشاركة في البطولة القارية المقامة حتى 21 الجاري.

• أمين عام اتحاد الكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي سيخوض الانتخابات القارية.