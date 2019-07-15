عموري ومبخوت يغيبان عن معسكر المنتخب في النمسا

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس، معسكره الخارجي بمدينة سالزبورغ النمساوية الذي يستمر حتى 22 الجاري في أولى محطات الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور مسؤولي الاتحاد القاري وممثلي المنتخبات المشاركة، إذ سيُمثل اتحاد الكرة في مراسم سحب القرعة عضو مجلس الإدارة هشام الزرعوني.

وشهدت قائمة المنتخب في معسكر سالزبورغ تواجد 24 لاعبا من أصل 27، إذ غاب كل من لاعب نادي الهلال السعودي عمر عبد الرحمن لوجوده في معسكر فريقه، وعلي مبخوت لظروف خاصة وزايد العامري الذي لم يلتحق بالتجمع الداخلي للمنتخب في دبي.

وأدى المنتخب اليوم حصتين تدريبيتين في فترتين صباحية ومسائية، إذ شهدت الفترة الصباحية أداء تدريبات خفيفة في صالة الجمنازيوم التابعة للفندق الذي تقيم فيه بعثة المنتخب وكذلك تدريبات جري في المنطقة المقابلة للفندق، فيما شهدت الفترة المسائية التي اقيمت في أحد الملاعب المخصصة لتدريبات المنتخب بعض التدريبات الخاصة بالجانب البدني، وسبق ذلك اجراء فحص الطول والوزن لكافة اللاعبين.

واللاعبون الذين تواجدوا في المعسكر هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، محمد العطاس ( الجزيرة ) خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم ، بندر الإحبابي، محمد علي شاكر ( العين ) حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري ( النصر ) علي صالح، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) فهد الظنحاني، حسن المحرمي ( بني ياس ).

وخلت قائمة المنتخب في النمسا من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم 5 و12 أغسطس المقبل.

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى سالزبورغ السبت في وقت متأخر بعد أن غادرت مطار دبي عصراً باتجاه مدينة ميونيخ الألمانية في رحلة استغرقت نحو ست ساعات توجهت بعدها البعثة إلى مقر المعسكر في سالزبروغ عبر الحافلة في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات.