بني ياس يحتفل بـ «عريس» وهداف الفريق

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

احتفى نادي بني ياس، أول من أمس، في استاد الشامخة، بمهاجم وهداف الفريق في بطولة دوري الخليج العربي خلال الموسم المنصرم، الإسباني بيدرو كوندي، بمناسبة زفافه، الذي أقامه اللاعب قبل أسابيع عدة أثناء فترة العطلة الصيفية التي قضاها في بلاده في إسبانيا.

وقامت إدارة شركة كرة القدم بالنادي بإعداد مفاجأة لهداف السماوي قبل مراسم الاحتفال، من خلال وجود فرقة شعبية تؤدي «فن العيالة التراثي»، وتجاوب بيدرو كوندي معهم عندما ارتدى الزي الإماراتي.

حضر الحفل رئيس شركة كرة القدم بالنادي، الدكتور سالم جريب الحارثي، وصالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة الكرة، والمشرف العام على الفريق الأول صالح إسماعيل، ومدير الفريق مرزوق المنصوري، وجميع أفراد الجهاز الفني، بقيادة الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للفريق، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم.

وقال رئيس الشركة الدكتور، سالم جريب الحارثي، في تصريحات صحافية: «الهدف من إقامة هذا الحفل المبهج والمفاجئ، ومشاركة الجميع في النادي لمهاجم الفريق بيدرو كوندي فرحته بزفافه، إيصال رسالة مفادها التآلف، ومزج ثقافتنا التي نعتز بها بالثقافات الأخرى، وتضامناً مع (عام التسامح)، ورؤية القادة حول التواصل مع جميع الشعوب ومختلف الحضارات».

من جهته، أعرب مهاجم الفريق، بيدرو كوندي، عن سعادته الكبيرة بإقامة شركة الكرة لهذا الحفل المفاجئ، وقال «أشعر بأنني مع أسرتي الكبيرة التي تبادلني مشاعر الود والحب والإخاء، والإمارات أصبحت بيتي الثاني منذ مجيئي إليها للعب لنادي بني ياس، وأشكر الجميع على هذه اللفتة الطيبة، وأتمنى أن تكون هذه المشاعر الموجودة بين الجميع دافعاً للفريق من أجل تقديم الأفضل في الموسم الجديد، وتحقيق طموحات وآمال الجماهير وإدارة النادي».

من جهة أخرى، يواصل فريق بني ياس تدريباته اليومية على فترتين صباحاً ومساء، قبل سفره إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام بمدينة ملقا بإسبانيا في الفترة من يوم 17 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وقال مدير الفريق، مرزوق المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفريق سيؤدي أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي أيام 24 و27 و31 يوليو الجاري، ويوم السادس من أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى البلاد في الثامن من أغسطس لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد، ولم تحدد بعد أطراف هذه المباريات».