مانشستر سيتي يطلق جولة عالمية لاستعراض كؤوس 6 بطولات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد نادي مانشستر سيتي لعرض كؤوس ست بطولات حصل عليها في الموسم الماضي، وتوزعت بين فريقي الرجال والسيدات، في مختلف أرجاء العالم، للاحتفال مع مشجعي النادي بهذا الإنجاز، وستستقبل الإمارات كؤوس مانشستر سيتي في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

وبجانب إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، فاز الفريق بخمس بطولات أخرى، هي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات. وبذلك سيكون نادي مانشستر سيتي أول فريق يعرض كؤوس فريقي الرجال والسيدات في جولة واحدة في الوقت نفسه.

وتشهد الجولة التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، وتستمر على مدار ستة أشهر متواصلة، عرض الكؤوس في عدد من الوجهات حول العالم، وهي الصين، وهونغ كونغ، واليابان، والولايات المتحدة، واليابان، والبرازيل، ونيجيريا، والإمارات، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وأستراليا، وتايلاند، والهند، لتعود بعد ذلك إلى إنجلترا. وتشهد الجولة إقامة برنامج من الفعاليات والأنشطة في كل مدينة تزورها، حيث تقام مهرجانات كرة القدم مع تقديم الخبرات التدريبية والنصائح من مدربي السيتي، وحفلات عرض المباريات «سيتي لايف» مع مسابقات وجوائز.

وستشكل هذه الجولات فرصة أمام جماهير السيتيزن، ممن لم يتمكنوا من السفر إلى مانشستر للاحتفال معاً بهذا النصر التاريخي.

بدوره، أكد نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، ياسر اليوسف: «تجمعنا مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم علاقات تعاونية وطيدة، وشراكة تمتد على مدى 10 سنوات، ويسعدنا اليوم أن نكون شركاء في هذا النجاح الاستثنائي للنادي الذي يبعث في نفوسنا القوة والفخر، كما يسرنا أن نكون الشريك الرئيس في جولة الكأس التي ستجوب جميع أنحاء العالم، والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا القائمة على تعزيز التواصل العالمي عبر بوابة كرة القدم».