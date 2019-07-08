اختتام اجتماعات اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية التي استضافتها مدينة دبي بفندق هامبتون، حيث استعرضت اللجنة الآسيوية العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة البارالمبية على مستوى القارة الصفراء، وتصدرها في مختلف المجالات.

وترأس رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، أعمال اليوم الثاني والختامي لاجتماعات أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية. وتناول جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على محاضر الاجتماعات السابقة واعتمادها ومتابعة قراراتها، كما استعرض المكتب التنفيذي تقريره الخاص بآلية عمل أعضائه من خلال تقارير مختلف إداراته، حيث يتخذ المكتب التنفيذي مدينة دبي مقراً دائماً له.

وعقدت على هامش أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية جلسة عصف ذهني لأعضاء المجلس والعاملين في المكتب التنفيذي لاستكمال العناصر النهائية الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجنة الآسيوية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، واعتمدت اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال اجتماع مجلس إدارتها انضمام اللجنة البارالمبية المالديفية إلى عضوية اللجنة الآسيوية رسمياً.