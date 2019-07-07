«الفيكتوري تيم» ينشد الدفاع عن صدارة الترتيب العام في «جائزة ساراسوتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت إلى مدينة ساراسوتا في ولاية فلوريدا، بعثة فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة (الفئة الأولى) استعداداً لخوض منافسات جائزة ساراسوتا الـ35 (الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019) التي تختتم غداً.

ويترأس وفد فريق مؤسسة الفيكتوري تيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، وتضم كلاً من المشرف العام على المتسابقين، البطل العالمي السابق محمد سيف المري، وقائدي زورق «فيكتوري 3» متصدر الترتيب العام في الفئة الأولى، الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي.

ويشارك فريق مؤسسة الفيكتوري تيم بهدف الدفاع عن صدارة الترتيب العام للمنافسات، التي اعتلاها بجدارة بعد جولتين أقيمتا تباعاً في كوكوا بيتش (الجولة الأولى) وبحيرة أوزارك (الجولة الثانية)، حيث حقق المركز الثاني في هذه الفئة بالجولة الأولى، ثم المركز الأول في الثانية، ليضع في رصيده 196 نقطة مكّنته من الانفراد بالقمة، على أمل استمرار التألق في الجولة المرتقبة غداً، وأيضاً الجولات المتبقية في الحدث. ويتأهب الثنائي العديدي وآل علي لخوض التحدي الصعب، غداً، في الفئة الأولى، وسيجمع نخبة الزوارق المنافسة في هذه الفئة، حيث يدافع أسياد البحار عن الصدارة، متطلعين للفوز والتتويج في السباق الكبير.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن مشاركة الفريق في بطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى) تأخذ أهمية بالغة، بعدما ذاع صيت الفريق والمؤسسة بشكل كبير من خلال الانتصارات الكبيرة التي تحققت هذا العام في الفئة الأقوى أمام نجومها في القارة الأميركية. وأكد أن مؤسسة الفيكتوري تيم قدمت إلى الولايات المتحدة الأميركية وهي توقن أن هذه المشاركة ستحقق العديد من الأهداف، لاسيما المنافسة في البطولة العالمية عبر الزوارق التي اشتهرت بها المؤسسة عقب انهيار البطولة في حلتها الأوروبية، وتحول الجميع إلى الروزنامة الأميركية، التي تعتبر أكثر ثباتاً وحضوراً لمختلف المتسابقين المعروفين في قارات العالم.