المهر دي شيماز ابن رشيم يحصد ذهب إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مربط دبي للخيول العربية أنه حقق إنجازاً جديداً بعد نيله الميدالية الذهبية بإجماع الحكام في بطولة مونتي فالكو الدولية لجمال الخيل العربية التي جرت في إيطاليا.

وفاز المهر دي شيماز، وهو ابن فحل وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم، ومن الفرس الولود ليدي فيرونيكا، إحدى أقوى الفرسات المنتجة للخيول العربية المتميزة منذ سنوات.

وبذلك يحتفظ مربط دبي بالمركز الأول في كل البطولات التي شارك فيها منذ انطلاقة الموسم الخارجي لمسابقات جمال الخيل العربية، ما يؤكد التفوق النوعي لإنتاج المربط الذي يواصل تميزه نحو إنهاء الموسم الحالي ببصمة قيادية جديدة تضاف إلى سجله الذهبي الناصع الذي لمع في المواسم الماضية.

التوحيدي: تفوق بالإجماع

عبّر المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط. وقال في تصريحات صحافية إن «الإجماع على المركز الذهبي للمهر دي شيماز في مونتي فالكو، هو إشارة صريحة للتفوق الإنتاجي للفحل الجواد إف إيه إل رشيم، الذي يواصل - بفضل الله - تحقيق ما لم يتحقق مع غيره من أفضل الفحول المنتجة في العالم». وأضاف التوحيدي: «نحن سعداء بهذا التميز، وبموسم يتأكد فيه مع كل بطولة نشارك فيها مدى التفوق النوعي لإنتاجنا المبارك. لاتزال أمامنا محطات تنافسية جديدة في الموسم الخارجي، ونعمل على إعداد خيولنا لمشاركة فعالة، نرجو من الله أن تتكلل بالذهب والمركز الأول».

بدوره، قال عبدالعزيز المرازيق، المدير التنفيذي لمربط دبي: «بطولة مونتي فالكو كانت في مستوى تطلعاتنا نحو المركز الأول في منافسات جمعت بين العديد من الخيول المتميزة. أثبت إنتاج الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم أنه أجدر بالتفوق وبالإجماع. كل الخيول التي تألقت في الموسم الخارجي ولاتزال، قد انطلقت من تألق في الموسم المحلي، ما يؤكد أن بطولات الإمارات هي بطولات عالمية بامتياز».