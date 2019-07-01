اعتماد مريم الزعابي أول مدربة مواطنة في بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

منحت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام شهادة الماجستير للمدربة الإماراتية مريم علي عبيد الزعابي، لتكون أول مدربة مواطنة معتمدة في بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونال الشهادة أيضاً المدرب الإماراتي راشد الزعابي، والمدرب السعودي عاصم أبوسلامة.

وتسلم المكرمون شهادة الاعتماد، أول من أمس، خلال حفل ختام دورة التغذية الأساسية للاعبين والمدربين، التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في فندق البستان، تحت شعار «ممارسة الرياضة لصحة الإنسان والتغذية السليمة»، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد م عبدالكريم محمد سعيد، ونائبه زايد الجلاف، وعدد من المسؤولين.

وعبّرت المدربة مريم الزعابي عن سعادتها لنيل درجة الماجستير، بعد سنتين من الدراسة النظرية والعملية، وأكدت أنها تشعر بفخر كبير كونها أول إماراتية تتمكن من نيل شهادة الاعتماد والماجستير في التدريب في بناء الأجسام واللياقة البدنية. وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى خدمة بلدي الإمارات من أوسع الأبواب، وأن تسهم هذه الشهادة في دعم ممارسة الرياضة لدى البنات وبأسلوب علمي رصين».